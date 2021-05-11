《經濟通通訊社１１日專訊》利駿集團（０８３６０）料截至本年３月３１日止三個月，股
東綜合虧損較較去年同期５０％至５５％，而去年同期則錄得虧損３９０萬元。
其料虧損增加主要由於疫情導致市況持續低迷，致集團收益減少。有關公告預期於２０２１
年５月１４日刊發。（ｊｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
11/05/2021 09:16
【企業盈警】利駿料第一季股東虧損較去年同期擴大最少五成
《經濟通通訊社１１日專訊》利駿集團（０８３６０）料截至本年３月３１日止三個月，股
東綜合虧損較較去年同期５０％至５５％，而去年同期則錄得虧損３９０萬元。
其料虧損增加主要由於疫情導致市況持續低迷，致集團收益減少。有關公告預期於２０２１
年５月１４日刊發。（ｊｃ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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