【企業盈警】利駿料第一季股東虧損較去年同期擴大最少五成

《經濟通通訊社１１日專訊》利駿集團（０８３６０）料截至本年３月３１日止三個月，股

東綜合虧損較較去年同期５０％至５５％，而去年同期則錄得虧損３９０萬元。

其料虧損增加主要由於疫情導致市況持續低迷，致集團收益減少。有關公告預期於２０２１

年５月１４日刊發。（ｊｃ）



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