《談國論企－黎偉成》央媒斥美歐政棍更痛快

《談國論企》中國的多家中央級通訊社、文字、電視媒體於２０２１年５月９日，不點名地

狠狠批判布林肯，對香港特區政府就法院判決四人干犯「明知而參與未經批准集結罪」放犯的「

要求」，毫不客氣地指出美國一些政客做法「令人不齒」，甚至「荒謬至極」，以媒體的「軟實

力」反擊美、歐等一眾政客、政棍惡言劣行，會更為詳詳細細、直接了當、強烈有力，做法明智

。中國在反制境外惡勢力，政策和策略又有提升。



＊媒體反擊更具體直接暴露造煩者之惡＊



官媒所狠批之言甚是。我對拜登一直沒有絲毫好感，不僅因此人為奧巴馬時代名為「重返亞

洲」實為「圍堵中國」的主謀，更重要的是他於２０２１年１月２０日就任後不久舉行的首個記

者會，說過「不尋求與中國對抗」，表面「中聽」，實際最重要的是「不會允許中國超越美國成

為世界頭號強國」之語，乃仇華壓華惡思，更頻頻出招，劣行層出不窮，由是執行者之布林肯等

輩便日日、時時刻刻地幾乎從全方位的對中國「發難」，卻「行」之不敢，「言」多則每有失誤

，而中國對美國的「非行動式」的事事攬炒，最新策略重點有：

有層次地應對美國政客政棍的反華壓華劣行惡言，而最新的策略和做法，是（甲）由媒體發

聲。惹人注目的，屬官媒的新華社、《人民日報》、中國中央電視台，都同一時間不點名的狠批

布林肯之「要求」，其中：（１）文字媒體中之《人民日報》直斥「這是明目張膽地將政治操弄

凌駕於法律之上，令人不齒」，新華社發布的一篇文章為《美政客公然包疪罪犯，荒謬至極》，

以及《環球時報》的社評直接地以《布林肯先生，知道何為法治精神嗎？》等，都是毫不留情地

對美帝作出直接了當的批判，內容更是詳詳細細、有理有節。

不僅止於文字媒體，連（２）中國中央電視台所播發的《國際銳評》，指出「美方一些人無

視國際規則，一再干涉中國內政、粉飾反中亂港分子罪行，讓世界更加看清：他們打出所謂「自

由」、「民主」旗號，真實目的是搞亂香港、遏制中國」。此為全方位的言論反擊，有十分重大

的政治意義。

（乙）由媒體作出的評論，使外交部發言人在例行記者招待會上答問的效果，更為深入和有

效。因官媒肯定是十分具體言微地列舉事實以表問題之嚴重性，更可以有針對性地毫不留情地作

論狠批，而外交部發言人在直斥美歐政客、政棍之非時，就可請問者參看官媒之評也。這是實實

際際的媒體「軟實力」。

要重點指出者，為（丙）拜登所依重的布林肯，在就任以來的表現，顯然是不學無術者，特

別美國對華事務，更是每每衝口而出胡言亂語，相對於特朗普時期的蓬佩奧更差更劣，故中國媒

體要「收拾」布林肯，也就絕對不愁主題，此不僅止於「涉港」，甚至連「涉台」問題上，也犯

了最原則性的政治錯誤。



＊須斥布林肯惡炒涉台和狠作制裁＊



特別是「涉台」問題上，布林肯居然提出硬要世界衛生組織把中國台灣省列入所謂「觀察員

」的「身份」，出席會議，說什麼中國台灣省「在防控疫情有貢獻」云，是為對中國作出異常強

烈的政治挑釁，因稍有政治知識者，誰都知道世衛是屬於主權國家可以參與和出席，「觀察員」

是由所屬的主權國家提出而達之，故布林肯的「提議」，有十分嚴重的政治問題：（一）到底美

國對中國台灣省的「建議」，是以「主權者」的「身份」，是直接地對中國主權的嚴重和直接挑

釁！

或而是（二）支持中國台灣省的民進黨，更明目張膽地進行「台獨」搞作，作為反共反華的

其中重要攬炒手段，亦是必不可少的直斥其惡非。

蓬佩奧對華之攬炒，下台後被制裁，冇啖好食，布林肯亦然！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

