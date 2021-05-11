【人口普查】中國人口男女比例１０５，出生人口性別比１１１﹒３

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局數據顯示，中國男性人口為

７﹒２３億人，佔５１﹒２４％；女性人口為６８８４４萬人，佔４８﹒７６％。總人口性別比

（以女性為１００，男性對女性的比例））為１０５﹒０７，與２０１０年基本持平，略有降低

。出生人口性別比為１１１﹒３，較２０１０年下降６﹒８。中國人口的性別結構持續改善。

