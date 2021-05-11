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11/05/2021 11:34

【人口普查】寧吉喆：中國人口紅利續存在，但經濟結構需調整適應

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，十
年來，中國人口總量持續增長，仍然是世界第一人口大國。人口質量穩步提升，人口受教育程度
明顯提高。人口結構調整變化，性別結構改善，年齡結構是「兩升一降」。人口流動集聚的趨勢
更加明顯，城鎮化水平持續提高。
　　他表示，要辯證看待人口變化對經濟社會的影響。中國人口基數大、人口眾多的基本國情沒
有改變，超大規模國內市場優勢將長期存在，人口與資源環境仍將處於緊平衡狀態。同時，人口
增長放緩，需要採取措施促進人口長期均衡發展。此外，他指出，勞動力資源依然豐富，人口紅
利繼續存在，同時勞動年齡人口逐年緩慢減少，經濟結構和科技發展需要調整適應。
　
＊老齡化成今後一段時期中國的基本國情＊
　
　　寧吉喆並表示，人口素質不斷提高，人才紅利新的優勢將逐步顯現。同時，大學生就業壓力
加大，產業轉型升級步伐需要加快。少兒人口和老年人口比重雙雙上升，少兒人口比重上升既反
映了調整生育政策的積極成效，又凸顯了「一老一小」問題的重要性，需要優化生育政策，完善
養育等人口服務體系。老年人口比例上升較快，老齡化已成為今後一段時期中國的基本國情。同
時，老年人口的增加也會帶來智慧、傳承、發揮和需求拓展擴大。人口加快集聚，既反映了城鎮
化和經濟集聚的趨勢性變化，也對提高城鎮化質量、促進區域協調發展提出了新的要求。

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