【人口普查】寧吉喆：今後人口增速續放緩，總量保持１４億人以上

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆在發布會表示，普

查數據顯示，中國人口增速放緩，從近年來中國人口發展變化的趨勢看，今後的人口增速將繼續

放緩。中國人口今後會達到峰值，但具體時間現在看還有不確定性，預計在未來一段時間內中國

人口總量會保持在１４億人以上。將持續關注人口增長變化情況，積極應對人口發展可能出現的

各類風險挑戰。

他表示，過去十年間年均增長率是０﹒５３％，較前一個十年下降了０﹒０４個百分點，這

種趨勢的出現是多種因素綜合影響的結果，主要原因是育齡婦女特別是生育旺盛期婦女數量的持

續下降，還有人們生育時間的推遲，以及生育養育成本的提高，這些都導致出生人口規模有所收

緊，這是中國經濟發展特別是工業化、城鎮化發展到一定階段的客觀結果，也是世界尤其是發達

國家普遍面臨的問題。



＊少兒人口數量和比重上升，育齡婦女逾３億人＊



寧吉喆表示，中國人口保持了一定水平的慣性增長。中國人口基數大，目前育齡婦女還有３

億多人，每年能夠保持１０００多萬的出生人口規模。

隨著「單獨二孩」「全面兩孩」政策的實施，出生人口的數量是快速回升的。少兒人口數量

和比重上升，普查數據顯示，２０２０年中國０－１４歲少兒人口數量達到了２５３３８萬人，

比２０１０年增加了３０９２萬人，比重上升了１﹒３５個百分點。

此外，人口的預期壽命持續提高。醫療衛生條件大幅改善，中國年度死亡人口一直是少於出

生人口，人口總量保持了增長的態勢。這些人口增長的積極因素還會在未來一段時間內繼續發揮

作用。

