【人口普查】寧吉喆：老齡化明顯加快，６０歲及以上佔比近一成九

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》國家統計局局長寧吉喆表示，普查的數據

顯示，中國６０歲及以上人口的比重達到１８﹒７０％，其中６５歲及以上人口比重達到

１３﹒５０％，人口老齡化是社會發展的重要趨勢，也是今後較長一段時期中國的基本國情，這

既是挑戰也存在機遇。

比如，人口老齡化從挑戰方面看，將減少勞動力的供給數量、增加家庭養老負擔和基本公共

服務供給的壓力。同時也要看到人口老齡化促進了「銀髮經濟」發展，擴大了老年產品和服務消

費，還有利於推動技術進步。這都帶來一些新的機遇。



＊老齡化城鄉差異明顯，鄉村老人比重明顯高於城鎮＊



寧吉喆指出，人口老齡化的主要特點有以下幾個方面。第一，老年人口規模龐大。中國６０

歲及以上人口有２﹒６億人，其中，６５歲及以上人口１﹒９億人。全國３１個省份中，有１６

個省份的６５歲及以上人口超過了５００萬人，其中，有６個省份的老年人口是超過了１０００

萬人。

第二，老齡化進程明顯加快。２０１０年－２０２０年，６０歲及以上人口比重上升了

５﹒４４個百分點，６５歲及以上人口上升了４﹒６３個百分點。與上個十年相比，上升幅度分

別提高了２﹒５１和２﹒７２個百分點。

第三，老齡化水平城鄉差異明顯。從全國看，鄉村６０歲、６５歲及以上老人的比重分別為

２３﹒８１％、１７﹒７２％，比城鎮分別高出７﹒９９、６﹒６１個百分點。老齡化水平的城

鄉差異，除了經濟社會原因外，與人口流動也是有密切關係的。



＊６０－６９歲低齡老年人口發揮作用的潛力較大＊



第四，老年人口質量不斷提高。６０歲及以上人口中，擁有高中及以上文化程度的有

３６６９萬人，比２０１０年增加了２０８５萬人；高中及以上文化程度的人口比重為

１３﹒９０％，比十年前提高了４﹒９８個百分點。十年來，中國人口預期壽命也在持續提高，

２０２０年，８０歲及以上人口有３５８０萬人，佔總人口的比重為２﹒５４％，比２０１０年

增加了１４８５萬人，比重提高了０﹒９８個百分點。

在中國６０歲及以上人口中，６０－６９歲的低齡老年人口佔５５﹒８３％，這些低齡老年

人大多具有知識、經驗、技能的優勢，身體狀況還可以，發揮餘熱和作用的潛力較大。

