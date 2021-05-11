【北水炒Ｄ乜】淨流入６４﹒１億人幣，買騰訊小米沽中芯港交所

《經濟通通訊社１１日專訊》恆指低開３０９點，報２８２８６點。最高跌３０９點報

２８２８６點，最低跌６８４點報２７９１０點。恆指收報２８０１３點，跌５８１點或

２﹒０３％。

按額度計算，北水全日淨流入６４﹒１億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、小米集團（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是中芯國

際（００９８１）、香港交易所（００３８８）、紫金礦業（０２８９９）。

主板成交１８８７﹒４９億元增加１５﹒４％。其中港股通成交４５９﹒６億元，佔總成交

２４﹒４％。



＊北水轉買騰訊，淨流入逾１４億元＊



騰訊控股跌１﹒７６％報５８４﹒５元，北水淨買入１４﹒１億元。

小米跌２﹒３８％報２４﹒６元，北水淨買入１０﹒７億元。

美團跌５﹒２５％報２４９元，北水淨買入１０﹒４億元。

中芯跌４﹒３７％報２３元，北水淨賣出４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １４﹒１１

小米集團 （０１８１０） １０﹒７４

美團 （０３６９０） １０﹒３６

李寧 （０２３３１） ３﹒０３

藥明生物 （０２２６９） ２﹒８４



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －４﹒０４

香港交易所 （００３８８） －３﹒９２

紫金礦業 （０２８９９） －２﹒４７

復星醫藥 （０２１９６） －１﹒９９

中遠海控 （０１９１９） －０﹒５１

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（ｃａ）

