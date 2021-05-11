《美元走勢－羅明立》若美匯失守９０水平，鎊匯或能再升

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０８﹒９８ １０８﹒７９ １０８﹒８８

歐元╱美元 １﹒２１４９ １﹒２１２６ １﹒２１３８

英鎊╱美元 １﹒４１３４ １﹒４１１３ １﹒４１１８

美元╱瑞郎 ０﹒９０１９ ０﹒９００１ ０﹒９０１３

美元╱港元 ７﹒７６７０ ７﹒７６５０ ７﹒７６５８

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《美元走勢》美國上周公布了增長遠差於預期的非農數據後，美元跌勢加劇，已逼近重要支

持９０關口。就業數據不僅降低了市場對通脹升溫的預期，貨幣政策的收緊可能未這麼快到來，

美元隨即被拋售。非美貨幣全面造好，當中英鎊更突破重要技術阻力１﹒４０，昨日（１０日）

一度高見１﹒４１５８。英國執政保守黨在地方選舉取得好成績，有助政府日後施政。而蘇格蘭

民族黨勝出雖可能再推動獨立公投，但黨領袖表示首要任務是應對疫情，加上支持獨立的比例仍

不足，相信短時間內不會出現。英鎊突破１﹒３８╱１﹒４０橫行區間，英國將進一步放鬆防疫

限制，匯價有望上試１﹒４２，若美匯失守９０水平，鎊匯或能進一步上升。部署１﹒４１以下

候位吸納。歐元則可上望１﹒２２５０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１０８ １﹒２０６０ １﹒２２２５

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒４０７５ １﹒４２２０ １﹒４０００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

