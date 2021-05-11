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即市新聞

11/05/2021 15:41

《美元走勢－羅明立》若美匯失守９０水平，鎊匯或能再升

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９８　　　１０８﹒７９　　　１０８﹒８８
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２１４９　　　１﹒２１２６　　　１﹒２１３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒４１３４　　　１﹒４１１３　　　１﹒４１１８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０１９　　　０﹒９００１　　　０﹒９０１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６７０　　　７﹒７６５０　　　７﹒７６５８
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周公布了增長遠差於預期的非農數據後，美元跌勢加劇，已逼近重要支
持９０關口。就業數據不僅降低了市場對通脹升溫的預期，貨幣政策的收緊可能未這麼快到來，
美元隨即被拋售。非美貨幣全面造好，當中英鎊更突破重要技術阻力１﹒４０，昨日（１０日）
一度高見１﹒４１５８。英國執政保守黨在地方選舉取得好成績，有助政府日後施政。而蘇格蘭
民族黨勝出雖可能再推動獨立公投，但黨領袖表示首要任務是應對疫情，加上支持獨立的比例仍
不足，相信短時間內不會出現。英鎊突破１﹒３８╱１﹒４０橫行區間，英國將進一步放鬆防疫
限制，匯價有望上試１﹒４２，若美匯失守９０水平，鎊匯或能進一步上升。部署１﹒４１以下
候位吸納。歐元則可上望１﹒２２５０。
　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒２１０８　　　１﹒２０６０　　　１﹒２２２５
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒４０７５　　　１﹒４２２０　　　１﹒４０００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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