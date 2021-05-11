【阿里預測】券商料阿里去年非通用會計準則純利升３６﹒８％

《經濟通通訊社１１日專訊》阿里巴巴（０９９８８）將於本周四（１３日）公布截至今年

３月底止全年度業績。阿里早前因遭國家市場監管總局裁定違反反壟斷法，處以１８２億元人民

幣罰款，市場關注罰款對公司淨利潤的一次性影響，預期阿里因增加社區團購、低線城市、及核

心平台等的投入，或令日後利潤受壓。

據《彭博》綜合多間券商預測，阿里巴巴截至今年３月底止全年度非通用會計準則淨利潤料

介乎１４７２﹒８億至２０９３﹒９億元（人民幣．下同），按年上升１１﹒２至５８﹒１％；

中位數１８１１﹒７億元，按年上升３６﹒８％。

另外，據《彭博》綜合券商預測，阿里巴巴截至今年３月底止全年度純利料介乎１２０６億

至２０９３﹒９億元，按年下跌１９﹒２％至上升４０﹒３％；中位數１６９２﹒９億元，按年

上升１３﹒４％；營收料介乎６７４６﹒５億至７１９９﹒７億元，按年升３２﹒４％至

４１﹒３％；中位數７０９７﹒６億元，按年增加３９﹒３％。



＊高盛因反壟斷罰款微降阿里盈利預測＊



阿里巴巴早前遭國家市場監管總局處以１８２億元罰款，市場普遍認為監管陰霾大致消散。

不過高盛就下調其盈利預期，以反映市場競爭及投資開支上升，該行將阿里２０２１財年收入及

非通用會計準則純利預測各下調１﹒１％及０﹒７％，至７１１５﹒９２億元及１８１６﹒３億

元，而評級亦略降３％至３４０港元，仍維持確信買入名單。



＊大和：新投資或令核心商業利潤率面臨壓力＊



大和早前報告指，預期阿里將投資最少２００億元人民幣於社區團購業務，或成為主要的負

面憂慮。同時，考慮到淘寶特價版及淘寶直播仍是阿里目前首要的投資業務，加上本地服務獲客

開支上升，都會對核心商業業務的ＥＢＩＴＡ造成壓力。不過，儘管新投資可能在短期內令阿里

的核心商業利潤率面臨壓力，但認為可帶動淘寶天貓交易額有更高增長及提升低線城市用戶的消

費頻率。該行予其「買入」評級及目標價３００港元。



＊中金料淘寶直播ＧＭＶ將保持較高增速＊



中金報告則認為，阿里巴巴管理層表示，網紅帶貨無法成為常態化的促銷手段，未來將重點

打造店播模式，以成為商家常態化的運營手段，預計淘寶直播網站總成交金額（ＧＭＶ）將保持

較高增速，另外希望通過淘寶特價版與淘寶主站差異化的購物體驗吸引高價格敏感度人群。中金

對阿里的盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級及目標價３０４港元。

中金又指，阿里近期成立了社區團購事業群，隨著業務進入快速擴展的階段，將針對不同地

區做供應鏈整合。中金指，阿里會更加重視倉配履約能力的建設，以及在供應鏈相對薄弱的地區

進一步自建供應鏈，而今年不會對社區團購設投入上限。（ｃｗ）

