【新冠疫苗】梁繼昌建議向限期前接種疫苗市民多派發一千元消費券

《經濟通通訊社１１日專訊》專業議政前立法會議員梁繼昌於社交網站建議政府，向在指定

限期前接種新冠疫苗的市民，多派發１０００元消費券。

梁繼昌在帖文表示，自己在一間私家醫院接種疫苗，指前後只需１５分鐘，認為香港整體接

種率仍然有欠理想，距離達到群體免疫的比例還差很遠。他指出，聽到有議員提議向限期前未打

針的人，每針收１萬元，倒不如建議當局向打針的市民，派發額外的消費券。（ｃｗ）

