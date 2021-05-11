《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８１６點，升７點，低水
１９８點，最新報２７８５５點，升４６點，低水１５９點，合約成交７２２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０３９３點，升１４點，低水３９點，最新報１０３９５
點，升１６點，低水３７點，合約成交３２０張。
11/05/2021 17:22
【夜期時段】即月期指報２７８５５點，升４６點，低水１５９點
《經濟通通訊社１１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２７８１６點，升７點，低水
１９８點，最新報２７８５５點，升４６點，低水１５９點，合約成交７２２張。
即月國指期貨在夜期時段開市報１０３９３點，升１４點，低水３９點，最新報１０３９５
點，升１６點，低水３７點，合約成交３２０張。
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