【國安立法】被問及未來和平悼念六四的自由，林鄭：會依法辦事

《經濟通通訊社１１日專訊》對於在港區國安法下，香港市民是否仍有和平悼念六四的自由

，以及未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》，行政長官林鄭月娥回應指會依法辦事，並指

依法辦事即是由法庭詮釋法律，而非特首。

她稱會視乎證據，當事人可抗辦，但指政府亦沒有建議要執行，認為現時和平集會已被濫用

，外國傳媒在每次法庭判處有關非法集會的案件時，會出聲明指和平集會表達政治訴求是無罪，

漠視香港作為法治社會，亦違背自身重視法治的原則。（ｂｎ）（ｚｚ）

