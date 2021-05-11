《經濟通通訊社１１日專訊》對於在港區國安法下，香港市民是否仍有和平悼念六四的自由
，以及未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》，行政長官林鄭月娥回應指會依法辦事，並指
依法辦事即是由法庭詮釋法律，而非特首。
她稱會視乎證據，當事人可抗辦，但指政府亦沒有建議要執行，認為現時和平集會已被濫用
，外國傳媒在每次法庭判處有關非法集會的案件時，會出聲明指和平集會表達政治訴求是無罪，
漠視香港作為法治社會，亦違背自身重視法治的原則。（ｂｎ）（ｚｚ）
11/05/2021 11:30
【國安立法】被問及未來和平悼念六四的自由，林鄭：會依法辦事
《經濟通通訊社１１日專訊》對於在港區國安法下，香港市民是否仍有和平悼念六四的自由
，以及未來會否取締支聯會、民陣及《蘋果日報》，行政長官林鄭月娥回應指會依法辦事，並指
依法辦事即是由法庭詮釋法律，而非特首。
她稱會視乎證據，當事人可抗辦，但指政府亦沒有建議要執行，認為現時和平集會已被濫用
，外國傳媒在每次法庭判處有關非法集會的案件時，會出聲明指和平集會表達政治訴求是無罪，
漠視香港作為法治社會，亦違背自身重視法治的原則。（ｂｎ）（ｚｚ）
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