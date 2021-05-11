【企業盈喜】利記料全年業績將扭虧賺１３００萬至１７００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》利記（００６３７）發盈喜，預期截至今年３月底止，全年將

扭虧為盈，錄得純利１３００萬至１７００萬元，而２０２０年同期則錄得虧損１﹒２８億元。

公司預期扭虧為盈，主要由於產品及服務多元化結合的正面效應、成本控制及環球金屬價格

上升等因素所產生。集團於財政年度的銷售噸數較２０２０年同期升約７％。（ｓｋ）

