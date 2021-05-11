【新冠肺炎】林鄭：今日有１宗輸入個案，無本地確診病例

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥今早在行會會議前表示，今日有１宗輸入新

冠肺炎確診個案，無本地感染病例，下午不會召開疫情記者會。

林鄭表示，本港現時疫情穩定，雖然４月中杜拜返港人士染出變種病毒株，引起７宗關連個

案，但沒有引起社區大型爆發。過去兩周，本港錄得１１宗本地確診個案，１０宗關連個案，１

宗源頭不明。（ｈｙ）

