《經濟通通訊社１１日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥表示，周四（１３
日）凌晨到期的社交距離措施將延長兩周，全港學校於本月２４日起恢復全校半日面授課堂。（
ｈｙ）
11/05/2021 10:04
【新冠肺炎】林鄭：防疫措施延兩周，本月２４日起恢復半日面授課
《經濟通通訊社１１日專訊》本港新冠肺炎疫情持續，行政長官林鄭月娥表示，周四（１３
日）凌晨到期的社交距離措施將延長兩周，全港學校於本月２４日起恢復全校半日面授課堂。（
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