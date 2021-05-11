【新冠肺炎】檢疫中心安排混亂，林鄭向有不愉快經歷市民表示歉意

《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥表示，由於變種病毒傳播力更強，因此當首

次出現本地變種病毒個案後，要以最嚴格措施處理，否則第四波努力可能前功盡廢，希望市民諒

解。當社區出現第一宗變種病毒感染個案，政府要以更嚴格的方式處理，包括要求外傭強制檢測

；當一座大廈出現確診個案，要求所有居民去到檢疫中心進行２１日強制檢疫等。

林鄭對檢疫中心內居民有不愉快經歷，包括膳食、環境、服務質素及離營安排混亂等表示歉

意，並已向他們發出感謝信，當局現已放寬檢疫要求。（ｈｙ）

