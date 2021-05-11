【香港政情】民陣涉違《社團條例》規定，鄧炳強：不排除執法

《經濟通通訊社１１日專訊》警方早前向民陣發信，指民陣涉嫌違反《社團條例》的規定，

要求提供資料。警務處長鄧炳強出席灣仔區議會會議時指，已收到民陣的回覆，但沒有提供警方

要求的資料，警方正與律政司研究下一步行動，不排除會有執法行動。

鄧炳強表示，至今有超過１００人因涉嫌違反港區國安法被捕，當中逾半已被檢控，警方會

竭力維護國家安全，防範暴力死灰復燃，孤狼式的襲擊以及外部勢力透過香港代理人危害國家安

全，並不斷檢視本港的安全風險，果斷執法。

鄧炳強又提到，至今有１０２５０人因涉及反修例案被捕，其中２５００人被檢控，

１２００人要承受法律後果。他指出，在《港區國安法》實施以及相關案件陸續判刑後，本港社

會大致回復平穩，警方可重新聚焦處理治安及民生問題。



＊本港首季罪案按年跌一成＊



本港今年首季錄得１４７７９宗罪案，較去年同期下跌約一成，但勒索、非禮、嚴重毒品及

嚴重賭博案都有上升，其中勒索案上升２﹒５倍，裸聊勒索更上升６倍，鄧炳強相信是與疫情期

間市民較多網上聊天有關。另外，家庭暴力案就上升４成，相信是因為疫情期間家人長時間共處

，而由於經濟下滑，非法收債案亦升４成。

鄧炳強又指，首季接獲４１８３宗詐騙案，雖然數字與去年相若，但仍處於高水平，其中網

上情緣騙案上升一倍，涉及的金額上升３倍至１﹒３億元，至於涉及口罩的騙案，就有２０多宗

，按年下跌９成８。（ｈｙ）

