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11/05/2021 16:23

【新冠疫苗】消息：新一批復必泰疫苗周五由德國抵港

　　《經濟通通訊社１１日專訊》消息指，新一批的復必泰疫苗將於周五（１４日）由德國運抵
香港。
　　截至昨日，政府已為市民接種共約１７７﹒６萬劑疫苗，至今已有６０﹒５萬人接種首劑復
必泰疫苗，已完成兩劑接種則有逾３４萬人。
　　另外，政府早前放寬疫苗接種年齡至１６歲以上，疫苗接種中心則營運至９月底，政府提醒
市民需要在８月底前接種第一劑復必泰疫苗，這才可以在中心關閉前完成第二劑疫苗接種。
（ｈｙ）

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