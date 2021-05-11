《經濟通通訊社１１日專訊》世界華文媒體（００６８５）預期，截至今年３月３１日止第
四季度，轉虧為盈錄得純利不少於１７０萬元（美元．下同），去年同期錄得虧損１８０萬元，
主要由於香港營商環境逐步改善以及集團針對所有業務實施節約成本措施。
該集團預期截至今年３月３１日止年度，錄得虧損不多於２００萬元，去年同期錄得純利
７１０萬元，主要由於新冠疫情對經濟帶來不利影響，導致集團旅遊業務及廣告收益顯著倒退。
（ｈｙ）
11/05/2021 17:39
【企業盈警】世界華文媒體料全年蝕不多於二百萬美元，第四季轉賺
《經濟通通訊社１１日專訊》世界華文媒體（００６８５）預期，截至今年３月３１日止第
四季度，轉虧為盈錄得純利不少於１７０萬元（美元．下同），去年同期錄得虧損１８０萬元，
主要由於香港營商環境逐步改善以及集團針對所有業務實施節約成本措施。
該集團預期截至今年３月３１日止年度，錄得虧損不多於２００萬元，去年同期錄得純利
７１０萬元，主要由於新冠疫情對經濟帶來不利影響，導致集團旅遊業務及廣告收益顯著倒退。
（ｈｙ）
|中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低 通脹顯著PPI三年半高
|財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八 科指挫3% 美團十連跌
|中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
|中國故事11/05/2021
【人口普查】中國人口14億 年均增長率創新低 一文看懂普查數據
|FOCUS11/05/2021
【FOCUS】淨增人口多「銀髮」 機器人加速「大躍進」
|財經熱話11/05/2021
吉利汽車銷售遜預期股價挫逾半成 北水趁低吸納?
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰