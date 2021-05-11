【企業盈警】世界華文媒體料全年蝕不多於二百萬美元，第四季轉賺

《經濟通通訊社１１日專訊》世界華文媒體（００６８５）預期，截至今年３月３１日止第

四季度，轉虧為盈錄得純利不少於１７０萬元（美元．下同），去年同期錄得虧損１８０萬元，

主要由於香港營商環境逐步改善以及集團針對所有業務實施節約成本措施。

該集團預期截至今年３月３１日止年度，錄得虧損不多於２００萬元，去年同期錄得純利

７１０萬元，主要由於新冠疫情對經濟帶來不利影響，導致集團旅遊業務及廣告收益顯著倒退。

（ｈｙ）

