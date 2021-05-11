【理財專題】毛孩保障大比拼！應該點揀好？

《環富通基金頻道記者羅駿豪１１日報道》寵物可帶給人類歡樂，據調查本港超過２４萬住

戶都有飼養貓狗，照顧毛孩除了飲食開支，萬一牠們生病，醫療開支亦會成為一個負擔。近年隨

著虛擬保險盛行，寵物保險亦成為新興保險項目，貓主狗主都可留意，為他們的荷包分散風險。



＊寵物保險，豐儉由人＊



新一代擅於網上購物，而虛擬保險亦是同一時間開始冒起，以主打寵物保險殺出重圍的險商

便應運而生。前一陣子，寵物保險多數是門診保障連同大額手術保障包裝成一站式的產品推出，

特點是大小問題都兼顧周到，然而羊毛出自羊身上，保費自然亦較高。近日有保險公司進一步推

出寵物門診保險，費用相宜，不過每年保障上限就和其他「全保」產品差一截，主人們投保前務

必小心留意當中分別，選擇最合適寵物的一類計劃。



＊個別計劃共同保險隨年齡增加＊



值得一提，一些兼顧大額手術的產品計劃，賠償比例會隨寵物年齡減少（以較技術詞彙說，

就是共同保險隨寵物年齡遞增）。例如，藍十字的「愛．寵物」計劃，受保寵物０－４歲、５－

８歲及９歲以上的自付比例分別為兩成、三成及四成；ＭＳＩＧ的「至寵愛」計劃，受保寵物４

歲前投保、７歲前投保及９歲前投保的自付比例分別為兩成、三成及四成等。同一個計劃，不同

年紀的寵物購買，得到的保障大不同，真的要留意喔！

保障額方面，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ的「尊寵計劃」每年保障額最高，達７萬元，緊隨其後的

是ＭＳＩＧ「至寵愛」「超卓」，每年有６８７５０元。然而，兩款計劃自付比例不同，上文已

提及過ＭＳＩＧ，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ的「尊寵計劃」則不論年齡，網絡診所自付比例１０％，

非網絡診所自付比例３０％。



＊投保前已有疾病不包＊



另外一點要留意，寵物保險一如人類醫保，有不保事項，常見例子有投保前已存在疾病；另

外，不少保險公司只會為已植入微型晶片的貓狗承保，並限制投保的寵物品種，例如比特鬥牛犬

、藏獒等狗種大都不接受投保，主人選擇保險產品時務必留意。



＊門診計劃保額細，但勝在保費平＊



近日市場上有主打門診的寵物保險推出，說的是藍十字的「愛．寵物」－門診計劃，設有基

本及共享計劃，保單每年保額分別為３０００元及４５００元，後者的保額可由最多３隻寵物共

享。計劃每次診症賠償最多５００元，自付比例２０％。 保費方面，以投保時剛滿４歲的男

哥基犬為例，ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ的「尊寵計劃」每月保費３１４元，其他以年繳收費的計劃有

「至寵愛」「超卓」計劃，每年保費３５６７元；富衛的計劃每年４７８０元。而藍十字的「愛

．寵物」－門診計劃，則會每年保費７９１元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

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