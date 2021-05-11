《匯海澤言－葉澤恆》數據差只是美元下跌借口，慎防疫情引發避險

《匯海澤言》美匯指數在上周五（７日）公布了就業數據後，一度跌至９０邊緣才略見支持

。美國的就業數據被指較預期差，主要是由於投資者著重在非農職位增幅不及市場預期，與及失

業率意外上升。但有三點值得投資者留意。第一，當日其實加拿大公布的就業數據較美國更差，

而且當地疫情未受控，但為何當日加元上升。第二，在當日數據公布後，美國十年債息一度跌穿

１﹒５厘，之後卻抽升至１﹒５８厘左右，但為何美元卻未有跟隨反彈。第三，在美國的就業數

據中，平均時薪按月是急升０﹒７％的，反映勞動市場其實有出現緊張的情況，但由於（１）工

種上的錯配；（２）領取失業救濟所獲得的金錢，可能較工作為多，影響了市民找尋工作的意欲

。綜合以上原因，筆者感覺上一份較差的就業數據，成為了美元下跌的借口。



＊新興市場的疫情或成為避險因素＊



新興市場的疫情持續，而當中印度的變種病毒，令全國近期每日感染的個案達到３０萬至４

０萬宗左右。印度的疫情持續，不但對當地製造業及工業生產帶來影響外，部分國際性銀行近年

把後勤部門設於印度，亦可能受到影響。況且，印度與多個國家的邊境連接，而且由於邊境頗長

，可能未能截查所有由印度離開的人士，對周邊國家的疫情可能帶來更大的影響。巴西的疫情持

續下，亦對當地開採礦場及農產品出口帶來影響。由於疫情持續困擾兩國，估計對兩國的經濟可

能帶來影響下，有機會令資金流出兩國，成為市場的避險因素。如果避險真的成為主題，那麼日

圓匯價可能會轉強，投資者宜留意。《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》

