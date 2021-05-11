  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/05/2021 10:04

《雅談保險－吳詩雅》海外升學考慮多，規劃保障不可少

　　《雅談保險》最近筆者跟身邊的朋友聚會碰頭時，發覺大家的話題總離不開子女到海外升學
。再加上暑假即將到來，不少家長已著手準備子女的升學大計，身為家長的我，對這類話題亦特
別感興趣。
　　根據聯合國教育、科學與文化組織數據顯示，現時本港共有３６４２０名學生於海外升讀大
專院校，首選的升學地點為英國（４４％）和澳洲（２６％），而美國（１９％）則緊隨其後。
筆者聽升學顧問朋友說，今年報讀英國大學聯招及基礎課程的港生大增，當中更不乏名校生，部
分原因是考生擔心在ＤＳＥ文憑試中「失手」，寧願提早赴海外升學。

＊子女支援夠全面，家長自然更安心＊

　　子女離開父母的庇蔭，遠赴他鄉讀書及生活，實在不是簡單的事，畢竟子女一去就是數年，
日常生活配套絕對不容忽視。家長除了要為子女選擇合適的院校及安排所需的手續，事前也要了
解當地的居住環境、天氣、文化、交通及醫療設施等。以香港學生的升學首選地英國為例，當地
實行「醫藥分家」制度，醫生只負責診斷及出處方，病人需憑處方到藥店配藥，做法跟香港截然
不同。
　　家長如想買個安心，市場上有專為海外留學生而設的保障計劃。這些計劃不但覆蓋一般旅遊
保險的保障，如遺失行李、個人財物和旅遊證件、旅程和行李延誤等，即使留學生因突發意外而
需中斷學業時，亦不必為留學費用擔憂，甚至提供２４小時緊急支援服務及自選醫療費用保障。
值得一提的是，子女到海外升學時，少不免會到處體驗不同活動，藉以增廣見聞。計劃也保障多
項受歡迎的運動，包括滑雪、水肺潛水、熱氣球、吊索跳及降傘等，為留學生在有需要時提供全
面的支援。
　　子女升學費用不菲，建議家長最好及早籌謀，例如可考慮透過一些長線儲蓄計劃來協助自己
達成目標。就以保誠為例，有些儲蓄保障計劃特設獎金，以表彰學業成績傑出的子女。如果你的
子女是一名成績優異的「學霸」，更不妨多加留意此類型的額外保障。
　　總括而言，子女負笈海外升學是重大的決定。在網上搜集資料之餘，不妨與值得信賴的專業
理財顧問討論，以策萬全。《保誠首席客戶及市場拓展總監　吳詩雅》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事10/05/2021
《神州經脈》人幣升至近三年高　國債重獲境外機構青睞　滬指收升
財經熱話10/05/2021
復星夥BioNTech設廠 國藥藥品世衛開綠燈 「疫苗股」打大補針
財經熱話10/05/2021
美團連日北水淨沽　張智威:估值仍高　不宜現入手博反彈
FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲　供給不足添復甦陰影
開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持　先看20天線
滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行　善用金融科技　助企業應對營商挑戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金