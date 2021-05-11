《雅談保險－吳詩雅》海外升學考慮多，規劃保障不可少

《雅談保險》最近筆者跟身邊的朋友聚會碰頭時，發覺大家的話題總離不開子女到海外升學

。再加上暑假即將到來，不少家長已著手準備子女的升學大計，身為家長的我，對這類話題亦特

別感興趣。

根據聯合國教育、科學與文化組織數據顯示，現時本港共有３６４２０名學生於海外升讀大

專院校，首選的升學地點為英國（４４％）和澳洲（２６％），而美國（１９％）則緊隨其後。

筆者聽升學顧問朋友說，今年報讀英國大學聯招及基礎課程的港生大增，當中更不乏名校生，部

分原因是考生擔心在ＤＳＥ文憑試中「失手」，寧願提早赴海外升學。



＊子女支援夠全面，家長自然更安心＊



子女離開父母的庇蔭，遠赴他鄉讀書及生活，實在不是簡單的事，畢竟子女一去就是數年，

日常生活配套絕對不容忽視。家長除了要為子女選擇合適的院校及安排所需的手續，事前也要了

解當地的居住環境、天氣、文化、交通及醫療設施等。以香港學生的升學首選地英國為例，當地

實行「醫藥分家」制度，醫生只負責診斷及出處方，病人需憑處方到藥店配藥，做法跟香港截然

不同。

家長如想買個安心，市場上有專為海外留學生而設的保障計劃。這些計劃不但覆蓋一般旅遊

保險的保障，如遺失行李、個人財物和旅遊證件、旅程和行李延誤等，即使留學生因突發意外而

需中斷學業時，亦不必為留學費用擔憂，甚至提供２４小時緊急支援服務及自選醫療費用保障。

值得一提的是，子女到海外升學時，少不免會到處體驗不同活動，藉以增廣見聞。計劃也保障多

項受歡迎的運動，包括滑雪、水肺潛水、熱氣球、吊索跳及降傘等，為留學生在有需要時提供全

面的支援。

子女升學費用不菲，建議家長最好及早籌謀，例如可考慮透過一些長線儲蓄計劃來協助自己

達成目標。就以保誠為例，有些儲蓄保障計劃特設獎金，以表彰學業成績傑出的子女。如果你的

子女是一名成績優異的「學霸」，更不妨多加留意此類型的額外保障。

總括而言，子女負笈海外升學是重大的決定。在網上搜集資料之餘，不妨與值得信賴的專業

理財顧問討論，以策萬全。《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

