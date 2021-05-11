【新冠疫苗】北京接種新冠疫苗１５００萬人，接種率近７７％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》截至１０日，北京市累計接種新冠疫苗

２６６１﹒８２萬劑、１４９３﹒５４萬人，其中１１６８﹒２８萬人已完成兩劑接種，１８歲

及以上人群接種率達７６﹒７１％。

其中，６０歲及以上人群接種１８４﹒１２萬人，第一劑疫苗接種率為４９﹒５９％，９０

歲及以上人群接種２７６７人，最大接種者年齡超過１００歲。全市醫療衛生、住建、城市管理

、郵政快遞、旅游景點、星級酒店、商業服務等系統（行業）接種率超過９０％。

