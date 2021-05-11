《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》截至１０日，北京市累計接種新冠疫苗
２６６１﹒８２萬劑、１４９３﹒５４萬人，其中１１６８﹒２８萬人已完成兩劑接種，１８歲
及以上人群接種率達７６﹒７１％。
其中，６０歲及以上人群接種１８４﹒１２萬人，第一劑疫苗接種率為４９﹒５９％，９０
歲及以上人群接種２７６７人，最大接種者年齡超過１００歲。全市醫療衛生、住建、城市管理
、郵政快遞、旅游景點、星級酒店、商業服務等系統（行業）接種率超過９０％。
11/05/2021 08:19
【新冠疫苗】北京接種新冠疫苗１５００萬人，接種率近７７％
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》截至１０日，北京市累計接種新冠疫苗
２６６１﹒８２萬劑、１４９３﹒５４萬人，其中１１６８﹒２８萬人已完成兩劑接種，１８歲
及以上人群接種率達７６﹒７１％。
其中，６０歲及以上人群接種１８４﹒１２萬人，第一劑疫苗接種率為４９﹒５９％，９０
歲及以上人群接種２７６７人，最大接種者年齡超過１００歲。全市醫療衛生、住建、城市管理
、郵政快遞、旅游景點、星級酒店、商業服務等系統（行業）接種率超過９０％。
|中國故事10/05/2021
《神州經脈》人幣升至近三年高 國債重獲境外機構青睞 滬指收升
|財經熱話10/05/2021
復星夥BioNTech設廠 國藥藥品世衛開綠燈 「疫苗股」打大補針
|財經熱話10/05/2021
美團連日北水淨沽 張智威:估值仍高 不宜現入手博反彈
|FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲 供給不足添復甦陰影
|開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持 先看20天線
|滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行 善用金融科技 助企業應對營商挑戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰