【大灣區】廣州擬規定配建政策性住房不少於年度總建築面積１０％

《經濟通通訊社１１日專訊》廣州市住房和城鄉建設局近日就《廣州市商品住宅用地公開出

讓配建政策性住房管理辦法》公開徵求意見。當局計劃進一步規範政策性住房配建程序，保障政

策性住房的有效供給和居住品質。意見稿提出，廣州市年度商品住宅用地公開出讓配建政策性住

房的總建築面積，佔年度商品住宅用地公開出讓項目規劃住宅總建築面積的比例原則上不少於

１０％。（ａｃ）

