【聚焦人幣】瑞銀財富管理：美元兌人民幣未來數月測試６﹒３水平

《經濟通通訊社１１日專訊》瑞銀財富管理投資總監辦公室大宗商品主管兼亞太區外匯及經

濟主管施德銘（Ｄｏｍｉｎｉｃ Ｓｃｈｎｉｄｅｒ）周一（１０日）撰寫報告指出，由於美聯

儲（ＦＥＤ）保持鴿派且全球其他地區的經濟增長持續改善，美元將再度面臨下行壓力，投資資

金再度流入中國可能激勵政策制定者允許人民幣跟隨其他貨幣兌美元的走勢，這使得美元兌人民

幣測試２０１８年初低點（約６﹒３０）的可能性上升。

報告稱，盡管近期中國股市相對於歐美市場表現欠佳，使得資金流入放緩，但預計這種趨勢

將逐漸改變。單從估值角度來看，中國股票相對具吸引力，尤其是相對於美國股票而言。此外，

最近美國的就業數據不如預期，意味著美聯儲距離暗示縮減購債規模尚有不少時間，這會使投資

者再度關注貨幣市場上，人民幣逾２００個基點的息差優勢。

瑞銀投資管理建議，投資者可繼續持有人民幣兌美元多頭頭寸（無需對沖），未來幾個月美

元╱人民幣目標價在６﹒３５，有可能降至６﹒３０。此外，預期未來三個月內美元╱人民幣將

在６﹒３０ ６﹒５５的區間內波動，即期匯率將再度偏向區間低端。

風險因素方面，金融市場避險情緒急劇升溫或令１０年期美債收益率再度上揚，都可能為美

元帶來比近期更大的支撐。此外，中美關係急劇惡化有可能阻止美元兌人民幣進一步下跌。

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