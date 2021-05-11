【聚焦人幣】美元指數企穩，人幣即期收跌９７點報６﹒４２７０

《經濟通通訊社１１日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒４２７０，

較上個交易日４時３０分收盤價跌９７點子，止兩連升，暫時脫離近三年高位。全日在

６﹒４１９３至６﹒４３２８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌３７點子，報６﹒４２４０。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒４２５４，較上個交易日升１７１點子，

實現三連揚，創２０１８年６月１９日以來新高。



＊專家指短期人幣匯價料繼續隨美指波動＊



交易員稱，隔夜美股受通脹擔憂打擊下跌，市場風險情緒有所惡化，美元指數企穩，人民幣

則受累暫未延續前兩日漲勢，短期匯價料繼續隨美指波動。他們並指出，今日中間價基本符合預

期，或表明監管層對近期人民幣升勢的容忍態度；而境外市場對通脹擔憂繼續發酵，若美股等風

險資產繼續走低，市場看多人民幣情緒也會受影響，關注周三（１２日）美國通脹數據。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽認為，人民幣是順周期貨幣，即使原材料漲價對

出口企業意味著成本的抬升，但考慮到經濟和通脹周期上行時出口需求往往較強，貿易順差仍能

夠維持在較高水平。當周期上行時，即使出口企業的利潤遭到匯率升值和原材料上漲的雙重侵蝕

，人民幣匯率也會在貿易順差較高的環境下面對升值壓力。（ｊｔ）

