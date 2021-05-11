《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日沒逆回購到期，即今日淨投放１００億元，連續兩日淨投放。人行已連續５０
天開展１００億元的逆回購，且是第１１９日進行逆回購。（ａｃ）
11/05/2021 09:24
【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，連續兩天淨投放１百億
《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。
公開市場今日沒逆回購到期，即今日淨投放１００億元，連續兩日淨投放。人行已連續５０
天開展１００億元的逆回購，且是第１１９日進行逆回購。（ａｃ）
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