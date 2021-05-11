【人口普查】一文看懂第七次人口普查公報數據

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日報道》備受外界關注的人口普查結果今日終於公布，據國

家統計局數據，中國內地人口約１４﹒１２億人，與１０年前人口普查的１３﹒４億人相比，增

加了７２０６萬人，年平均增長率為０﹒５３％，保持低速增長態勢。

國家統計局去年公布，中國內地總人口在２０１９年突破１４億大關，即去年人口最多增長

１１７８萬人，和外媒的此前報道有出入。有英媒引述消息人士指，普查數據顯示中國人口跌穿

１４億人，是１９５０末全國大饑荒以來首次人口下降。



一文看懂第七次人口普查結果（不包括港澳台人口數據）：



－ 全國人口共１４﹒１２億人，較１０年前增加７２０６萬人，年平均增長率０﹒５３％，

保持低速增長



－ ０－１４歲人口佔全國人口１７﹒９５％，比重較１０年前增加１﹒３５個百分點



－ ６５歲及以上老人佔全國人口１３﹒５％，而６０歲及以上人口則佔１８﹒７％，意味著

未來五年將有超過５％的中國人邁入老年



－ 東北地區老齡化問題嚴峻，遼寧省６０歲及以上人口佔比高達２５﹒７２％，居全國之冠

，黑龍江及吉林的佔比則分別為２３﹒２２％及２３﹒０６％



－ 男性人口佔全國人口５１﹒２４％，女性人口佔４８﹒７６％。總人口性別比與１０年前

相比略有降低



－ 男女出生人口性別比為１１１﹒３，即１００個女嬰對應超過１１１個男嬰



－ 廣東省為男女比例最失衡的省份，男性佔比高達５３﹒０７％，全國僅遼寧及吉林兩省出

現女比男多的現象



－ 漢族人口佔全國人口９１﹒１１％，各少數民族人口佔８﹒８９％，比重較１０年前上升

０﹒４個百分點



－ 大學文化程度人口２﹒１８億人，佔全國人口１５﹒４７％，文盲率則由１０年前的

４﹒０８％下降為２﹒６７％



－ 城鎮人口在１０年內大增２﹒３６億人，在全國人口比重急升１４﹒２１個百分點，至

６３﹒８９％，相反地鄉村人口在１０年內暴減１﹒６４億人，佔３６﹒１１％，意味著城鎮人

口首次超越了鄉村人口



－ 全國流動人口約３﹒７６億人，其中約１﹒２５億人跨省流動



－ 東部地區人口佔全國人口３９﹒９３％，中部地區佔２５﹒８３％，西部地區佔

２７﹒１２％；東北地區則佔６﹒９８％



－ 廣東省續成為人口最多的省份，合共有１﹒２６億人，人口比重更較１０年前大幅增長

１﹒１４個百分比，至８﹒９３％；山東省人口數量排第二，共有１﹒０１億人



－ 新疆維吾爾自治區人口達到２５８５萬人，較十年前有所增長，佔全國人口１﹒８３％

