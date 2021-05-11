【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞

《經濟通通訊社記者楊英傑１１日報道》備受外界關注的人口普查結果今日終於公布，全國

人口約１４﹒１２億人，與十年前人口普查的１３﹒４億人相比，增加了７２０６萬人，年平均

增長率為０﹒５３％，，創下紀錄新低。

國家統計局在去年已公布中國內地總人口在２０１９年突破了１４億大關，而此前外媒引述

消息指，普查數據顯示中國人口跌穿了１４億人，是１９５０末全國大饑荒以來首次人口下降。

人口普查結果原定於上月中上旬公布，但有關數據遲遲未出爐，令民間再度引發「出生人口

雪崩」的擔憂。不過，最新出爐的數據顯示人口數量並未減少，統計局局長寧吉喆稱，兩孩政策

取得積極成效，２０１６年、２０１７年出生人口大幅增加，分別超過１８００萬人、１７００

萬人。２０１８年以來出生人口數量有所回落，２０２０年出生人口為１２００萬人，這個規模

依然不小。盡管如此，０－１４歲人口比重在１０年來只上升了１﹒３５個百分點，而６０歲及

以上人口比重則增５﹒４４個百分點，反映開放二胎政策並未帶來預期中的出生人口爆發潮。統

計局承認人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

自古以來中國人都極愛生孩子，為甚麼到了今天就不再生了？《經濟通通訊社》整理了４個

關鍵詞，為讀者拆解箇中原因。



＊不願掏空六個錢包，無家如何成家＊



要組建一個家庭生兒育女，最基本的條件是要有容身之處，但對於沒有父蔭的一般中國青年

而言，卻變成了難以企及的夢想。根據上海易居房地產研究院統計，全球８０座城市中，中國內

地有７座城市進入樓價收入比最高的２０強，其中深圳和北京的樓價收入比都在４０以上，意味

著當地居民平均要不吃不喝工作４０年才可以買到一套房子，而這還未算及中國目前存在的巨大

貧富差距，寒門子弟在大城市買樓更是艱難。

內地常說年輕人買樓要榨乾「六個錢包」，這六個錢包分別是來自男女雙方的父母、祖父母

、外祖父母，這句話隱含了兩重意義，一是現在的樓價已經超過了一代人的財富儲蓄，二是當代

人很難再靠儲蓄買樓，所以時下不少年輕人寧願單身租房住，不願意結婚也不願意做樓奴，那又

怎麼願意生孩子呢？



＊學業競爭成內捲，育兒燒錢如軍備競賽＊



「內捲」本來是一個社會學名詞，但近年來卻被內地網民發揚光大，這個詞是指社會缺乏了

創新的能力，文化發展只能使社會內部更加複雜化，但整體社會環境卻沒有因此變得更好，而在

網絡語境下，「內捲」更多的是指無意義的過度競爭所導致的資源浪費。過度競爭的例子在東亞

社會比比皆是，比如同事之間為博表現鬥加班，導致加班文化成為辦公室常態等，而在中國最嚴

重的「內捲」來自教育。

中國勞動力低廉的特點，讓家家戶戶把「萬般皆下品，唯有讀書高」奉為聖經，但中國的優

秀教育資源稀缺，像毛坦廠中學、衡水中學這類「應試教育工廠」便應運而生，把高考分數線拉

到了不合理的地步，學生的學業壓力愈來愈大，把大量的時間消耗在作業和考試上，這無疑就是

一種資源浪費。

為了爭取更好的入學機會，學生之間競爭甚至在幼兒園已經開始，成績自然要好，而且語言

、體育到藝術也得一樣不落，培養出十項全能方肯罷休，近日內地互聯網出現一個新詞「雞娃」

，就是形容這種不斷地給子女安排學習和活動的瘋狂行為。「雞娃」所衍生的成本十分高昂，從

學區房一騎絕塵的價格便可見一斑，不少年輕人發現，只要自己不生孩子，生活質素可以提升數

倍，自然便不願生育。

普查數據顯示，具有大學文化程度的人口２﹒１８億人，與２０１０年相比，每１０萬人中

具有大學文化程度的由８９３０人上升為１５４６７人。



＊９９６難獲福報，年輕人失社交意欲＊



就算從名牌大學畢業成為所謂的「人上人」，但出了社會還要面對「９９６」的命運。

「９９６」已經成為了中國互聯網公司以至於很多內地商業機構的常態，即９點上班、９點下班

，每星期工作６日，即每星期至少工作７２小時。在這樣高強度的工作下，年輕人沒有自己的社

交生活，就算是星期天休息也累到不願出門，還影響到他們的身體健康，近年來已發生過多宗互

聯網企業員工猝死的新聞，很多打工仔開始發現，「９９６」不是馬雲口中的福報，而是一種違

反勞動法的剝削手段。

讀書辛苦工作更辛苦，以後的孩子也要面對同樣的命運，這成了一種惡性循環，也是很多人

不想生育的原因

另外，「９９６」對個人所帶來的窘態，也讓不少人在交友面臨困難，尤其是男生，脫髮、

肥胖、大近視、不懂穿衣打扮等這些問題，讓女生對他們敬而遠之。近日一個月入５萬人幣的清

華大學高材生在網上交友，但身形肥胖，且穿著典型的格子恤衫，讓他遭受不少女網友的惡評，

更因此引發了一場網絡罵戰。



＊性別歧視未解，男女撕裂釀社會問題＊



在舊時代，不少女性不到２０歲就嫁做人婦，甚至已經生了好幾個孩子，因為孩子長大可以

幫補生機，這樣的社會自然生育率高企。但今時不同往日，在高唱「女性能頂半邊天」的現代中

國，女性有對事業的追求，在擇偶也上有發言權，甚至可以選擇晚婚晚育、丁克甚至不婚，生育

率自然較低。

就在女性不斷抬頭的同時，她們開始意識到現有制度施加在女性的桎梏：職場上面臨著「玻

璃天花板」，婚姻中男方始終強於女方，就算是原生家庭也會有重男輕女的現象。而這些歧視是

制度性的，比如中國很多崗位都不願意聘請女性，因為擔心女員工入職後懷孕帶薪休假，讓公司

蒙受損失，女性失去工作機會只能回歸家庭，沒有了財政獨立的能力，讓男方在家庭中更為強勢

，也形成了生女兒不如生兒子的觀念。

這些問題未能從政策上解決，便會造成性別對立甚至撕裂。有女權ＫＯＬ在網上呼籲不要結

婚，甚至把結婚的女性喚作「婚驢」，而有些男網民把這些人稱作「女拳」，並有組織地攻擊一

些公開嘲諷男性的女網民。有人擔心，中國女性的社會地位不再提升，只會讓性別撕裂持續下去

，女生更不敢結婚。

