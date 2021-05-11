《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２１年４月，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４個百分點，亦高於市場預期的增
６﹒６％；４月ＰＰＩ環比上漲０﹒９％。當月，工業生產者購進價格同比上漲９﹒０％，環比
上漲１﹒３％。
１ ４月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲３﹒３％，工業生產者購進價格上漲４
﹒３％。（ｗｌ）
11/05/2021 09:32
【聚焦數據】內地４月ＰＰＩ同比增６﹒８％，高於市場預期
《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２１年４月，全國工業生產者出廠價格
（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４個百分點，亦高於市場預期的增
６﹒６％；４月ＰＰＩ環比上漲０﹒９％。當月，工業生產者購進價格同比上漲９﹒０％，環比
上漲１﹒３％。
１ ４月平均，工業生產者出廠價格比去年同期上漲３﹒３％，工業生產者購進價格上漲４
﹒３％。（ｗｌ）
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