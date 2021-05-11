【數據解讀】統計局：４月核心ＣＰＩ同比漲幅擴大至０﹒７％

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２１年４月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較３月加快０﹒５個百分點，惟略低於市場預期的增１％。
對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，據測算，在４月份的同比漲幅中，去年價格變動
的翹尾影響約為０﹒１個百分點，而上月為負０﹒６個百分點；新漲價影響約為０﹒８個百分點
，比上月回落０﹒２個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒７％，漲幅比上
月擴大０﹒４個百分點。
＊４月ＣＰＩ環比降０﹒３％，豬肉價續降１１％＊
４月份，國內消費需求繼續恢復，物價運行總體平穩。從環比看，ＣＰＩ下降０﹒３％，降
幅比上月收窄０﹒２個百分點。其中，食品價格下降２﹒４％，降幅收窄１﹒２個百分點，影響
ＣＰＩ下降約０﹒４５個百分點。
食品中，隨著生豬生產持續恢復，加之消費需求有所回落，豬肉價格繼續下降１１﹒０％；
鮮菜和鮮果上市量增加，價格分別下降８﹒８％和３﹒８％；受供給減少及飼料成本上漲等因素
影響，淡水魚價格上漲９﹒８％。非食品價格上漲０﹒２％，漲幅與上月相同，影響ＣＰＩ上漲
約０﹒１９個百分點。
非食品中，疫情防控形勢較好疊加節日因素影響，居民出行大幅增加，飛機票、旅行社收費
、交通工具租賃費和賓館住宿價格分別上漲２１﹒６％、５﹒３％、４﹒３％和３﹒９％；受原
材料價格上漲影響，電冰箱、洗衣機、電視機、筆記本電腦和自行車等工業消費品價格均有上漲
，漲幅在０﹒６％ １﹒０％之間。
＊非食品價格同比漲幅擴大至１﹒３％＊
從同比看，ＣＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒５個百分點。其中，食品價格下降０
﹒７％，降幅與上月相同，影響ＣＰＩ下降約０﹒１４個百分點。食品中，豬肉價格下降
２１﹒４％，降幅比上月擴大３﹒０個百分點；雞肉和鴨肉價格分別下降８﹒０％和２﹒０％，
降幅均收窄０﹒６個百分點；淡水魚、羊肉和牛肉價格分別上漲２６﹒４％、９﹒４％和
４﹒１％，雞蛋和食用植物油價格分別上漲８﹒６％和８﹒４％，漲幅均有擴大。
非食品價格上漲１﹒３％，漲幅比上月擴大０﹒６個百分點，影響ＣＰＩ上漲約１﹒０５個
百分點。非食品中，飛機票、汽油和柴油價格分別上漲２６﹒９％、２０﹒１％和２１﹒９％，
文化娛樂服務和教育服務價格分別上漲２﹒２％和２﹒０％，文娛耐用消費品和大型家用器具價
格分別上漲１﹒０％和０﹒１％。（ｗｌ）