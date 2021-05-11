【數據解讀】統計局：有色金屬等漲勢緩，４月ＰＰＩ環比漲幅回落

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局公布，２０２１年４月，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４個百分點，亦高於市場預期的增

６﹒６％；４月ＰＰＩ環比上漲０﹒９％。對此，統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指，據測

算，在４月份ＰＰＩ的同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為２﹒５個百分點，比上月擴大

１﹒５個百分點；新漲價影響約為４﹒３個百分點，擴大０﹒９個百分點。



＊４月ＰＰＩ環比漲幅回落，有色金屬漲勢趨緩＊



４月份，國內工業生產穩定恢復，鐵礦石、有色金屬等國際大宗商品價格上行，生產領域價

格繼續上漲。從環比看，ＰＰＩ上漲０﹒９％，漲幅比上月回落０﹒７個百分點。

其中，生產資料價格上漲１﹒２％，漲幅回落０﹒８個百分點；生活資料價格上漲

０﹒１％，回落０﹒１個百分點。ＰＰＩ環比漲幅回落主要受石油和有色金屬行業價格漲幅回落

影響。國際原油價格波動下行，帶動國內石油相關行業價格漲幅回落或轉降，其中石油和天然氣

開採業價格上漲０﹒４％，漲幅回落９﹒４個百分點；化學原料和化學製品製造業價格上漲

２﹒１％，漲幅回落３﹒２個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業價格由上月上漲５﹒７％轉

為下降０﹒９％。國際市場銅、鋁等有色金屬價格雖繼續上漲，但漲勢有所趨緩，國內有色金屬

冶煉和壓延加工業價格上漲２﹒１％，漲幅回落２﹒４個百分點。此外，受需求增加和鐵礦石等

原材料成本上升影響，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲５﹒６％，漲幅擴大０﹒９個百分點

。



＊生產資料價格同比漲幅擴大至９﹒１％＊



從同比看，ＰＰＩ上漲６﹒８％，漲幅比上月擴大２﹒４個百分點。其中，生產資料價格上

漲９﹒１％，漲幅擴大３﹒３個百分點；生活資料價格上漲０﹒３％，擴大０﹒２個百分點。受

去年同期對比基數較低影響，主要行業價格漲幅均有所擴大，其中石油和天然氣開採業上漲

８５﹒８％，擴大６２﹒１個百分點；黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲３０﹒０％，擴大８﹒５

個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲２６﹒９％，擴大５﹒６個百分點；石油、煤炭及其

他燃料加工業上漲２３﹒８％，擴大９﹒９個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲

１７﹒５％，擴大６﹒１個百分點；煤炭開採和洗選業上漲１３﹒３％，擴大６﹒４個百分點。

（ｗｌ）

