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11/05/2021 11:25

【數據解讀】光銀：４月服務業價格明顯回暖，ＰＰＩ高點在年中

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，２０２１年４月，全國居民
消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較３月加快０﹒５個百分點，惟略低於市場預期的
增１％。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４
個百分點，亦高於市場預期的增６﹒６％。
　　光大銀行金融市場部分析師周茂華分析稱，４月物價動力整體保持溫和，主要是影響消費者
物價的多空因素均衡，生豬產能持續恢復推動豬肉價格整體穩中有降，果蔬等食品價格整體穩中
有降；４月亮點是服務業價格明顯回暖，反映國內需求保持良好復蘇態勢，但國內經濟活動仍處
於恢復階段，服務業價格仍偏離疫前水平，漲勢溫和。後勢展望上，國內物價前景樂觀，但全年
物價保持溫和增長。
　　４月ＰＰＩ同比上升主要受三方面因素影響，一是國內需求持續回暖，消費終端需求向上傳
導；二是大宗商品價格持續走高；三是去年低基數效應。由於國內需求恢復、商品價格維持高位
及考慮基數效應，預計全年ＰＰＩ同比呈先揚後抑走勢，高點在７、８月份，但背後不確定性因
素在於大宗商品價格是否出現超預期走高。
　　報告認為，未來要防範能源工業原材料價格對下游企業影響，還是要鼓勵國內增加供給，疏
通國際物流、供應鏈產業鏈、改善供給；通過結構性財稅貨幣政策等降低企業財務成本；同時，
保持穩健貨幣政策，避免資金脫實向虛，防範投機炒作影響等。（ｗｌ）

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