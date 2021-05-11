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11/05/2021 11:25

【數據解讀】中海晟融：ＣＰＩ低預期反映市場低估豬周期下行影響

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，２０２１年４月，全國居民
消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較３月加快０﹒５個百分點，惟略低於市場預期的
增１％。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４
個百分點，亦高於市場預期的增６﹒６％。
　　中海晟融經濟學家張一指出，ＣＰＩ低於預期，一定程度上反映出市場低估了豬周期下行對
整體食品價格所帶來的影響。而ＰＰＩ的上漲主要是兩個因素：一是同期相對較低的基礎；二是
大宗商品價格上漲傳導到工業企業所致。

＊下半年ＰＰＩ可能續上，會否傳導至ＣＰＩ有待觀察＊

　　由於市場對於ＰＰＩ上漲預期不足，下游企業已經開始採取放緩生產節奏的方式應對ＰＰＩ
所帶來的衝擊。從趨勢上看，ＰＰＩ上漲在短期衝高之後極有可能出現回落。但是綜合全球疫後
復蘇中美周期共同向上的判斷，下半年ＰＰＩ仍有可能持續向上。工業企業的利潤有可能超出預
期，並帶動製造業投資向上。這也是政策制定者所樂意看到的。
　　如果ＰＰＩ上漲不傳導到ＣＰＩ，那麼宏觀政策不太可能因此而出現調整，貨幣政策仍將維
持不鬆不緊的態勢。但該機構認為，此輪ＰＰＩ上漲極有可能傳導到ＣＰＩ，對於貨幣政策影響
還是有待觀察。（ｗｌ）

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