【數據解讀】中海晟融：ＣＰＩ低預期反映市場低估豬周期下行影響

《經濟通通訊社１１日專訊》國家統計局今日公布的數據顯示，２０２１年４月，全國居民

消費價格（ＣＰＩ）同比上漲０﹒９％，增速較３月加快０﹒５個百分點，惟略低於市場預期的

增１％。當月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比上漲６﹒８％，漲幅較３月擴大２﹒４

個百分點，亦高於市場預期的增６﹒６％。

中海晟融經濟學家張一指出，ＣＰＩ低於預期，一定程度上反映出市場低估了豬周期下行對

整體食品價格所帶來的影響。而ＰＰＩ的上漲主要是兩個因素：一是同期相對較低的基礎；二是

大宗商品價格上漲傳導到工業企業所致。



＊下半年ＰＰＩ可能續上，會否傳導至ＣＰＩ有待觀察＊



由於市場對於ＰＰＩ上漲預期不足，下游企業已經開始採取放緩生產節奏的方式應對ＰＰＩ

所帶來的衝擊。從趨勢上看，ＰＰＩ上漲在短期衝高之後極有可能出現回落。但是綜合全球疫後

復蘇中美周期共同向上的判斷，下半年ＰＰＩ仍有可能持續向上。工業企業的利潤有可能超出預

期，並帶動製造業投資向上。這也是政策制定者所樂意看到的。

如果ＰＰＩ上漲不傳導到ＣＰＩ，那麼宏觀政策不太可能因此而出現調整，貨幣政策仍將維

持不鬆不緊的態勢。但該機構認為，此輪ＰＰＩ上漲極有可能傳導到ＣＰＩ，對於貨幣政策影響

還是有待觀察。（ｗｌ）

