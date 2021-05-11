【ＦＯＣＵＳ】淨增人口多「銀髮」，機器人加速「大躍進」

【ＦＯＣＵＳ】一度「難產」的中國第七次人口普查（七普）數據周二（１１日）揭盅，不

計港澳台地區，內地人口成功保住「１４億」大關，報１４﹒１億。

每十年計的整體增長陷入持續減速下，最值關注當屬６５歲以上老齡人口較２０１０年暴增

近７２００萬，幾乎看齊同期人口淨增長數；而１５－５９歲勞動人口則銳減逾４５００萬。人

口紅利逼近強弩之末之際，中國的以ＡＩ、自動化等為代表的機器人技術大躍進勢提速。



＊６５歲以上十年暴增７１８０萬人＊



眾說紛紜的七普數據終撥開迷霧。據國家統計局今早公布，截至去年１１月１日零時，內地

３１省市人口報１４﹒１億，外媒早前爆料「跌穿１４億」遭官方打臉；去年出生人口１２００

萬，新生兒因肺疫大流行「雪崩」論同難成立。

不過，若比較過去３個十年（１９９０ ２０００年、２０００－２０１０年、２０１０－

２０２０年），人口淨增長數分別為１﹒３億、７３９０萬、７２０５萬，動力持續減速寫在牆

上。

中國雖暫避加入日本、韓國等負增長之列，惟人口老化速度觸目驚心－－６５歲以上老齡人

口較２０１０年暴增７１８０萬，換言之，過去十年淨增人口逾９９％都是銀髮族。

分地區看，老齡化最嚴重的前５位為遼寧、重慶、四川、上海、江蘇，不單地方政府未來養

老、醫療等財政開支勢節節攀升，按人行工作論文「資產清算」論點，當地房產價格或承壓。



＊智能製造大勢所趨，資本爭相押注＊



再看勞動人口，１５－５９歲最新報８﹒９４億人，按統計局的口徑「總規模仍然較大」，

但所謂「沒有對比就沒有傷害」，跟六普相比總數銳減４５２４萬，相當於十年間少了６個香港

的人口；倘統計局公布各年齡細分詳細數據，６歲以下學齡前兒童總數猶值重點關注。

人口紅利逼近強弩之末，中國這個全球最大的工業機器人市場、最多機器人專利申請國，以

ＡＩ、自動化等為代表的機器人技術大躍進未來勢提速，而擁有技術優勢的創業公司正吸引資本

巨頭爭相押注。

就在上周，移動機器人企業「優艾智合」宣布獲軟銀領投新一輪近億元人民幣融資。稍早上

月，服務機器人企業「高仙」宣布完成１億美元Ｂ輪融資，美團、騰訊皆有份參與；建築機器人

企業「大界」獲新世界（０００１７）旗下Ｃ資本及ＢＡＩ資本投資逾億元人民幣Ｂ輪融資……

就製造大國而言，人口老化或未必稱得上危機，相反是產業結構調整和技術革命的催化劑；

而真正的挑戰還在社會層面，懸而未決的全面放開生育限制、提高退休年齡、完善社會保障網等

長期問題，將迎來各方博弈。

