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11/05/2021 13:20

【ＦＯＣＵＳ】淨增人口多「銀髮」，機器人加速「大躍進」

　　【ＦＯＣＵＳ】一度「難產」的中國第七次人口普查（七普）數據周二（１１日）揭盅，不
計港澳台地區，內地人口成功保住「１４億」大關，報１４﹒１億。
　　每十年計的整體增長陷入持續減速下，最值關注當屬６５歲以上老齡人口較２０１０年暴增
近７２００萬，幾乎看齊同期人口淨增長數；而１５－５９歲勞動人口則銳減逾４５００萬。人
口紅利逼近強弩之末之際，中國的以ＡＩ、自動化等為代表的機器人技術大躍進勢提速。

＊６５歲以上十年暴增７１８０萬人＊

　　眾說紛紜的七普數據終撥開迷霧。據國家統計局今早公布，截至去年１１月１日零時，內地
３１省市人口報１４﹒１億，外媒早前爆料「跌穿１４億」遭官方打臉；去年出生人口１２００
萬，新生兒因肺疫大流行「雪崩」論同難成立。
　　不過，若比較過去３個十年（１９９０　２０００年、２０００－２０１０年、２０１０－
２０２０年），人口淨增長數分別為１﹒３億、７３９０萬、７２０５萬，動力持續減速寫在牆
上。
　　中國雖暫避加入日本、韓國等負增長之列，惟人口老化速度觸目驚心－－６５歲以上老齡人
口較２０１０年暴增７１８０萬，換言之，過去十年淨增人口逾９９％都是銀髮族。
　　分地區看，老齡化最嚴重的前５位為遼寧、重慶、四川、上海、江蘇，不單地方政府未來養
老、醫療等財政開支勢節節攀升，按人行工作論文「資產清算」論點，當地房產價格或承壓。

＊智能製造大勢所趨，資本爭相押注＊　　

　　再看勞動人口，１５－５９歲最新報８﹒９４億人，按統計局的口徑「總規模仍然較大」，
但所謂「沒有對比就沒有傷害」，跟六普相比總數銳減４５２４萬，相當於十年間少了６個香港
的人口；倘統計局公布各年齡細分詳細數據，６歲以下學齡前兒童總數猶值重點關注。
　　人口紅利逼近強弩之末，中國這個全球最大的工業機器人市場、最多機器人專利申請國，以
ＡＩ、自動化等為代表的機器人技術大躍進未來勢提速，而擁有技術優勢的創業公司正吸引資本
巨頭爭相押注。
　　就在上周，移動機器人企業「優艾智合」宣布獲軟銀領投新一輪近億元人民幣融資。稍早上
月，服務機器人企業「高仙」宣布完成１億美元Ｂ輪融資，美團、騰訊皆有份參與；建築機器人
企業「大界」獲新世界（０００１７）旗下Ｃ資本及ＢＡＩ資本投資逾億元人民幣Ｂ輪融資……
　　就製造大國而言，人口老化或未必稱得上危機，相反是產業結構調整和技術革命的催化劑；
而真正的挑戰還在社會層面，懸而未決的全面放開生育限制、提高退休年齡、完善社會保障網等
長期問題，將迎來各方博弈。

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