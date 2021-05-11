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11/05/2021 09:06

【選舉改革】林鄭：立法會本月２６日將審議通過完善選舉制度草案

　　《經濟通通訊社１１日專訊》行政長官林鄭月娥接受央視專訪時指，立法會將於本月２６日
審議通過《完善選舉制度條例草案》。
　　被問及當前對香港來說最重要的任務時，林鄭表示，最重大的任務就是當香港的立法會通過
了修訂本地的法律，特區政府就要安排三場選舉，整個時間表排得非常緊密，現在首要目標應該
可以達到了，定了在５月２６日，立法會便會審議通過有關完善香港的選舉制度的條例草案。

＊不會有「一言堂」或「清一色」立法會＊

　　她指，香港行政機關和立法機關是互相配合、也互相制衡的，所以香港不會有「一言堂」或
「清一色」的立法會，政府非常歡迎有不同背景、不同立場、對於特區政府施政有不同看法的議
員參政。
　　她稱有人假設所有的愛國者都是同一個意見，這個是不可能的。香港是個非常多元的社會，
建制派內有商界的代表、專業界的代表、工會的代表，他們不可能對特區政府的施政只有一個意
見，好像今次完善選舉制度的草案，他們亦提出不少修訂。

＊冀本月內推出「來港易」計劃＊

　　另外，她表示，內地防控疫情做得非常好，香港已首先實施「回港易」計劃，讓香港居民返
港不需檢疫，計劃推出以來，已有１５萬人回港不需隔離檢疫，她希望很快在本月內推出類似的
「來港易」計劃，讓內地同胞，包括在內地生活工作的外國人，亦可用這計劃來港。（ｃｌ）

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