【新冠疫苗】港府已為市民累計接種逾１７７萬劑新冠疫苗

《經濟通通訊社１１日專訊》疫苗接種計劃第７４日，政府已為市民接種共約１７７﹒６５

萬劑疫苗。其中，約１０８﹒７２萬人已接種第一劑疫苗，約６８﹒９３萬人已接種第二劑疫苗

。

截至昨日（１０日）零時零分，過去２４小時共有７宗送院個案，其中４人已經出院，１人

留院觀察，２人不遵從醫生勸告自行出院。

留院觀察的個案涉及一名４５歲女子，接種第一劑復必泰疫苗後昏厥入院；另一名５９女子

則於接種科興疫苗後上腹部痛，情況穩定經治理後出院。（ｃｌ）

