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即市新聞

11/05/2021 10:05

【新冠肺炎】部分檢疫人士延遲離開，衞生署解釋核對身份需時

　　《經濟通通訊社１１日專訊》早前多幢大廈牽涉變種病毒個案，全幢大廈居民要撤離檢疫，
政府其後調整政策，讓檢測結果呈陰性居民可以離開，但荃威花園Ｒ座和康怡花園Ｎ２座，少部
分檢疫人士要延遲離開檢疫中心，他們批評當局安排混亂。
　　衞生署解釋，鑑於少部分檢疫人士有需要接受多於一次病毒檢測，須等待新的檢測結果為陰
性時方可離開，加上涉及人數眾多，核對身份和相關文件需時，故此部分接受檢疫的人士未能同
一時間離開。署方又表示，有超過２３００人經再次檢測並已取得陰性檢測結果，已離開檢疫中
心。

＊區議員：當局至今未交代部分居民較遲離開的原因＊

　　荃灣區議員趙恩來在電台節目形容政府安排混亂。他估計是由於民政署為居民登記時，資料
不完備，又質疑當局解釋要為部分居民重覆檢測的說法，指有滯留居民反映，最後一次採樣時間
與其他居民一樣，收到短訊通知檢測結果的時間亦相若。他表示，有嘗試聯絡不同政府部門解釋
為何部分居民要較遲離開檢疫中心，但至今無收到任何回覆。
　　東區區議會康怡區議員魏志豪在電台節目表示，早前收到滯留居民求助，曾向衞生署及民政
事務處查詢，但當局未有安排專責部門跟進，而衛生署人員亦未能提供所需資料。他以災難形容
今次檢疫安排，認為由入營至離營，可以出錯的地方都出了錯。
　　魏志豪又指，居民要在確診患者離開大廈後第７日做強制檢測，居民一直都不知道如何計算
日子。（ｓｌ）

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