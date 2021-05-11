【企業盈喜】火幣科技（１６１１）料中期稅前轉賺最多８５００萬

《經濟通通訊社１１日專訊》火幣科技（０１６１１）公布，預期截至３月３１日止中期稅

前盈利介乎約６５００萬至８５００萬元，去年同期稅前虧損約３０１０萬元。

該集團指，稅前轉虧為盈主因市場從ＣＯＶＩＤ－１９疫情中復甦，導致其製造業務於期內

收益及毛利增加，以及虛擬資產市場蓬勃，令其提供技術解決方案服務業務於期內收益及毛利大

幅增加。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

