《經濟通通訊社１１日專訊》火幣科技（０１６１１）公布，預期截至３月３１日止中期稅
前盈利介乎約６５００萬至８５００萬元，去年同期稅前虧損約３０１０萬元。
該集團指，稅前轉虧為盈主因市場從ＣＯＶＩＤ－１９疫情中復甦，導致其製造業務於期內
收益及毛利增加，以及虛擬資產市場蓬勃，令其提供技術解決方案服務業務於期內收益及毛利大
幅增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
11/05/2021 07:53
【企業盈喜】火幣科技（１６１１）料中期稅前轉賺最多８５００萬
《經濟通通訊社１１日專訊》火幣科技（０１６１１）公布，預期截至３月３１日止中期稅
前盈利介乎約６５００萬至８５００萬元，去年同期稅前虧損約３０１０萬元。
該集團指，稅前轉虧為盈主因市場從ＣＯＶＩＤ－１９疫情中復甦，導致其製造業務於期內
收益及毛利增加，以及虛擬資產市場蓬勃，令其提供技術解決方案服務業務於期內收益及毛利大
幅增加。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
|中國故事10/05/2021
《神州經脈》人幣升至近三年高 國債重獲境外機構青睞 滬指收升
|財經熱話10/05/2021
復星夥BioNTech設廠 國藥藥品世衛開綠燈 「疫苗股」打大補針
|財經熱話10/05/2021
美團連日北水淨沽 張智威:估值仍高 不宜現入手博反彈
|FOCUS10/05/2021
【FOCUS】非農爆冷顯「工荒」疑雲 供給不足添復甦陰影
|開市Good Morning10/05/2021
溫傑：信義光能趁反彈減持 先看20天線
|滙創新思維08/05/2021
滙豐與商界同行 善用金融科技 助企業應對營商挑戰
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰