【企業盈喜】莊士中國（００２９８）料全年虧轉賺最多４﹒２億元

《經濟通通訊社１１日專訊》莊士中國（００２９８）公布，預期截至３月３１日止年度純

利介乎約３﹒９５億至４﹒２億元，去年度虧損約１﹒９２億元。

該集團指，轉虧為盈主因確認銷售弦海之收入及溢利，因相關落成物業已交付予買家。

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