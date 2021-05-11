《經濟通通訊社１１日專訊》莊士中國（００２９８）公布，預期截至３月３１日止年度純
利介乎約３﹒９５億至４﹒２億元，去年度虧損約１﹒９２億元。
該集團指，轉虧為盈主因確認銷售弦海之收入及溢利，因相關落成物業已交付予買家。
（ｗｈ）
11/05/2021 07:53
【企業盈喜】莊士中國（００２９８）料全年虧轉賺最多４﹒２億元
《經濟通通訊社１１日專訊》莊士中國（００２９８）公布，預期截至３月３１日止年度純
利介乎約３﹒９５億至４﹒２億元，去年度虧損約１﹒９２億元。
該集團指，轉虧為盈主因確認銷售弦海之收入及溢利，因相關落成物業已交付予買家。
（ｗｈ）
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