【企業盈喜】莊士機構（３６７）料全年虧轉賺最多４５００萬元

《經濟通通訊社１１日專訊》莊士機構（００３６７）公布，預期截至３月３１日止年度純

利介乎約２０００萬至４５００萬元，去年度虧損約７億元。

該集團指，轉虧為盈主因確認銷售弦海之收入及溢利，因相關落成物業已交付予買家，債券

投資錄公平值收益，但期內投資物業錄公平值虧損。（ｗｈ）

