《套期保值－蕭猷華》港股急跌，是時候買貨嗎？

《套期保值》恆生指數昨天（１１日）急挫，曾經跌至２７９１０點，最終收市報

２８０１４點，跌５８１點。筆者在５月３日於本欄以「恆指跌穿２８０００點機會高」為題，

建議投資者應逢高減持，增持現金，等股市出現較深的調整，才「執平貨」。那麼現水平可趁低

吸納嗎？



＊內地通脹已傳導至消費層面＊



國家統計局昨天公布通脹數據，４月工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ按年升６﹒８％，前值

升４﹒４％；居民消費價格指數ＣＰＩ按年升０﹒９％，前值升０﹒４％。數據反映大宗商品價

格急升已影響到生產成本，企業面臨更大壓力，甚至已傳導至消費者層面。

再只細分析，４月ＰＰＩ和ＣＰＩ環比漲幅雖然較３月有所放緩，主要由於４月鐵礦石價格

和油價回順，但是昨天公布的通脹數據已經滯後了。筆者月初在本欄提及過，踏入５月份，大宗

熱門商品價格再創新高，包括工業金屬、煤炭、木材、玻璃、農產品等，故此５月上旬，通脹威

脅有增無減。筆者認為即使內地不收緊貨幣政策，亦不要奢望寬鬆。



＊美股仍高處不勝寒＊



美股方面，筆者認為仍高處不勝寒，近日美股三大指數，出現道指創新高，納指急跌的現象

，這個情況反映美股欣欣向榮嗎？還是假象？投資者應該心中有數吧！另一方面，美國上月新增

職位只有２６﹒６萬份，增幅比３月明顯減少，是否美國勞工市場放慢？通脹預期會回落？非也

。其實主要是美國執政民主黨一向「養懶人」，４月份美國民眾才收到１４００美元支票，加上

失業者每周可額外發放３００美元，哪豈有人找工作呢！所以，很多美國人退出勞工市場之下，

出現勞工短缺，將會造成工資上漲壓力，反而加深通脹上升。

誠言，正如筆者預期，恆生指數昨天一度跌穿２８０００點，跌穿４月橫行通道底部，昨天

急跌後，今天（１２日）料有輕微技術反彈，不過短線仍然向淡，進一步下跌幾可肯定，問題是

跌到甚麼水平才是底部呢？筆者當然不知道，亦沒有水晶球，但是筆者認為投資者應繼續逢高減

持，待有較深調整時才趁低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》

