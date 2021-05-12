  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/05/2021 09:06

《套期保值－蕭猷華》港股急跌，是時候買貨嗎？

　　《套期保值》恆生指數昨天（１１日）急挫，曾經跌至２７９１０點，最終收市報
２８０１４點，跌５８１點。筆者在５月３日於本欄以「恆指跌穿２８０００點機會高」為題，
建議投資者應逢高減持，增持現金，等股市出現較深的調整，才「執平貨」。那麼現水平可趁低
吸納嗎？
　
＊內地通脹已傳導至消費層面＊
　
　　國家統計局昨天公布通脹數據，４月工業生產者出廠價格指數ＰＰＩ按年升６﹒８％，前值
升４﹒４％；居民消費價格指數ＣＰＩ按年升０﹒９％，前值升０﹒４％。數據反映大宗商品價
格急升已影響到生產成本，企業面臨更大壓力，甚至已傳導至消費者層面。
　　再只細分析，４月ＰＰＩ和ＣＰＩ環比漲幅雖然較３月有所放緩，主要由於４月鐵礦石價格
和油價回順，但是昨天公布的通脹數據已經滯後了。筆者月初在本欄提及過，踏入５月份，大宗
熱門商品價格再創新高，包括工業金屬、煤炭、木材、玻璃、農產品等，故此５月上旬，通脹威
脅有增無減。筆者認為即使內地不收緊貨幣政策，亦不要奢望寬鬆。
　
＊美股仍高處不勝寒＊
　
　　美股方面，筆者認為仍高處不勝寒，近日美股三大指數，出現道指創新高，納指急跌的現象
，這個情況反映美股欣欣向榮嗎？還是假象？投資者應該心中有數吧！另一方面，美國上月新增
職位只有２６﹒６萬份，增幅比３月明顯減少，是否美國勞工市場放慢？通脹預期會回落？非也
。其實主要是美國執政民主黨一向「養懶人」，４月份美國民眾才收到１４００美元支票，加上
失業者每周可額外發放３００美元，哪豈有人找工作呢！所以，很多美國人退出勞工市場之下，
出現勞工短缺，將會造成工資上漲壓力，反而加深通脹上升。
　　誠言，正如筆者預期，恆生指數昨天一度跌穿２８０００點，跌穿４月橫行通道底部，昨天
急跌後，今天（１２日）料有輕微技術反彈，不過短線仍然向淡，進一步下跌幾可肯定，問題是
跌到甚麼水平才是底部呢？筆者當然不知道，亦沒有水晶球，但是筆者認為投資者應繼續逢高減
持，待有較深調整時才趁低吸納。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低　通脹顯著PPI三年半高
財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八　科指挫3%　美團十連跌
中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
中國故事11/05/2021
【人口普查】中國人口14億　年均增長率創新低　一文看懂普查數據
FOCUS11/05/2021
【FOCUS】淨增人口多「銀髮」　機器人加速「大躍進」
財經熱話11/05/2021
吉利汽車銷售遜預期股價挫逾半成 北水趁低吸納?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】賞麥當勞現金券

全新消閒節目《周一加油站》幫你踢走悶氣，重新注入元氣！

聆聽您的聲音《hot talk 1點鐘》注入更多元化投資元素！

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金