《缸邊隨筆－石鏡泉》他朝君股？

《缸邊隨筆》跑馬地天主教墳場有對聯：「今日吾軀歸故土，他朝君體也相同」。放諸股市

應是：「今日北水賣賣賣，明朝君股沽不沽？」



《中國證券報》於昨日（１１日）中午報道：「北向資金砸盤，半日流出近５０億元」，這

些之前北向買Ａ股的資金，沽出甚麼股，未有名單，但昨日就有不少之前的熱炒股，有明顯跌幅

。



除了Ａ股中的北水沽貨外，在大洋彼岸的美國也一樣有沽壓。大家可能每早都聽到美股指數

見出歷史新高，但就可能太早關電視機、收音機，聽不到，「到收市時，倒跌」，這種倒跌現象

，是其股已歸或將歸故土之兆，只不過死唔斷氣，自棺材內彈起而已！



在美國的對沖基金中，Ｂｉｌｌ Ｈｗａｎｇ的Ａｒｃｈｅｇｏｓ基金已死了，而科技股女

神Ｃａｔｈｉｅ Ｗｏｏｄ的ＡＲＫＫ基金，也面臨自２０１８年以來的最差表現。



女神面臨的，不止是她的那一手股票升不了，更重要的是不少以前向對沖基金作大融資的經

紀行，現在向對沖基金收遮。



＊無盈利科技股未止跌＊



去年底至今年初，由於特朗普大派水，拜登又唔執輸，為博民心又大派水，結果股市大水浸

（散戶都夠錢去圍攻大戶），大中小戶都膽博膽（以謀快利）夠膽買入差到唔差的股，希望這些

垃圾股，可以升兩格都有得賺。在盲眼的火紅股期，確是雞犬皆升，但一到有大對沖基金爆煲，

經紀行收水就股要講盈利、講實力，再不可以講市夢率。高盛做了個無盈利的科技股指數，自今

年２月中便呈下跌，無盈利之科技股也可以一年內升４倍，一到要交盈利，就要跌，已跌３５％

並不為多，恐怕下跌仍會來，科技股女王的ＡＲＫＫ基金的走勢，跟科技股指數是否相若？一言

括之：「今日北水賣賣賣，明朝君股沽不沽？」投資者可以今朝不沽，但到他日想沽都無得沽（

因無人買）。



昨文《二選一》點出騰訊（００７００）、美團（０３６９０）、阿里巴巴（０９９８８）

會有排跌，都是基於二選一，沽定揸？今天如何了？二選一？他朝君股也相同？投資講回報，回

報是要以盈利為基礎，無盈利之股，是沙堆上建樓，挨不了幾耐的。







＊蒙牛雙底 目標５０元＊



昨日在午市閒談推介蒙牛乳業（０２３１９）。



蒙牛主要在中國從事生產及銷售乳製品，包括液體奶（乳飲料及酸奶）、冰淇淋及其他乳製

品（如奶粉、奶酪等）。



＊業績表現＊



２０２０年度，集團之營業額下降３﹒８％至７６０﹒３５億元（人民幣．下同），股東應

佔溢利減少１４﹒１％至３５﹒２５億元。年內業務概況如下：



（一）整體毛利減少３﹒５％至２８６﹒２９億元，毛利率持平在３７﹒７％；



（二）液態奶產品：營業額下降０﹒２％至６７７﹒５１億元，佔總營業額８９﹒１％，分

部溢利下降１７﹒２％至３１﹒９３億元；



（三）冰淇淋產品：營業額增長２﹒８％至２６﹒３４億元，業績轉虧為盈，錄得分部溢利

２３９６萬元；



（四）奶粉產品：營業額減少４１﹒９％至４５﹒７３億元，業績虧為盈，錄得分部溢利

１６６４萬元；



（五）截至２０２０年１２月３１日，蒙牛於全國共設有生產基地４１個，並分別於澳洲、

新西蘭及印尼設有生產基地各１個，年產能合共為９９０萬噸；



（六）於２０２０年１２月３１日，集團持有現金及銀行結存為１１３﹒９７億元，銀行及

其他借貸為１８９﹒４４億元，債務權益比率（銀行及其他借貸總額除以總權益）為５０﹒９％

（２０１９年１２月３１日：７０﹒４％）。



摩根士丹利、高盛及星展唯高達給予蒙牛目標價，分別為３８元（港元．下同）、５２﹒１

元及５４﹒１元。



乳業，是中國農業中的重要發展項，國人對乳製品要求是與日俱增的，瓶頸是在優質奶源供

應，蒙牛乳業在４月中曾有大股東減持，股價下跌後，近日見企穩，並似成雙底，這可能是調整

已完。但為保險計，可待股價回升，逾４３﹒５元才吸納，可望升至４５至５０元，止蝕於４０

元。







《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

