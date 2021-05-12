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即市新聞

12/05/2021 11:26

《凱文隨筆－凱文》美國工人習慣了「天上掉餡餅」

　　《凱文隨筆－凱文》拜登上台後，彷彿在跟特朗普比賽，誰簽的支票更多。在美國經營小型
餐館的華人，拍攝視頻分享生活點滴稱，當初收到特朗普簽署的第一張支票時也不敢用，其實他
們也不需要這些錢，只期望疫情快點結束，但在詢問了會計師的意見後，就安心去兌現了，慢慢
地，這些最勤奮老實的華人也就習慣了「天上掉餡餅」的事實了，遑論那些抱著「不勞而獲」觀
念的人了。
　
　　美國是個福利社會，以紐約為例，每逢周六周日都有慈善機構向有需要人士免費派發食物，
份量足夠一個小家庭多日之用，還是營養極為均衡的菜籃子食物（牛奶，芝士，肉類，豆類樣樣
俱全），很多人還在派發中心附近，即場將不合自己口味的食物丟進垃圾桶內，這就是美國人的
典型消費模式。慈善機構甚至在若干地區的街上設置了冰箱，儲藏急凍肉類，讓有需要人士隨便
拿。生活在這種國家，還有拼勁去工作的人，算是人上人了。再說，疫情持續了一年多，這些日
子不用上班也有錢花，如果還願意去工作，真是意志力超強的人了。
　　
　　美國現屆及上屆總統都在喊要促進製造業回流，撇開美國工人成本高、工作效率低、工會又
喜歡跟資方對著幹等問題不提，只講「聘請工人」這一關，美國就已經遇到了障礙，更別談建立
完整的工業生產鏈了，那是要經過一段極冗長的時間才能實現的。拜登前陣子公布其基建大計，
理想很豐滿，現實又如何？看看長二點三公里的三藩市中央地鐵，不計其規劃及設計時間，只計
２０１０年動工建造，預計今年年中才落成，耗時１１年；假若要將美國國內陳舊的基建重修一
遍，不曉得要花一個世紀，還是更久的時間。
　
　　中國有「基建狂魔」的謔稱，這名號來之不易，也絕不是想學就輕易學到；當印度疫情在過
去幾周演變為國家災難的時候，「美國鍾南山」福奇竟然也忽發奇想，建議印度仿傚中國建立臨
時醫院，福奇想得美矣！他以為幾百輛推土機，推來推去，就能推出兩座火神山、雷神山醫院嗎
？那可是匯聚了來自全國各個範疇的頂尖專才，日以繼夜、萬眾一心打造出來的，既擁有華為的
５Ｇ覆蓋技術，也配備最先進醫療設備的病院，可不是海灘上的沙雕。
　
　　拜登政府，甚或美國政府，在發展經濟方面，目前僅存的那口力氣就是印鈔（增加信貸），
要知道，這可是刺激經濟的最終手段，亮招之後，就再也沒有其他技倆了。這也解釋了美國那位
外交部長（國務卿布林肯）為何每天到各國去串門子，大談關注香港、台灣及新疆等的人權問題
，卻漠視自己國家的新冠病毒死亡人數天天都在增長（逾５８萬人了），華盛頓大學的研究更指
，美國實際上死於新冠肺炎的人數應為９０萬人，福奇不認同９０萬這個數字，但同意目前的死
亡人數是被低估了。然而，布林肯的勞碌奔波也不是沒有成績，起碼澳洲政府就一呼百應，瘋狂
地要對付中國，論人口，澳洲也只是二千五百多萬，經濟嚴重依賴中國，卻一而再、再而三地撕
毀合約，重新檢討早已批核的中澳合作項目；天下熙熙，皆為利來，澳洲政客竟然不暗箇中道理

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