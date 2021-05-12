《經濟通通訊社１２日專訊》英國外交大臣藍韜文今日將在國家網絡安全中心的線上會議上
，首次就網絡問題發表演講，並警告中國、俄羅斯、北韓和伊朗在內的敵意國家，正破壞社會和
民主基礎。
據藍韜文辦公室指，他將把惡意網絡行為描述為２１世紀的工業級破壞，而網絡攻擊構已成
為日常的現實風險，敵意國家和犯罪集團正破壞社會和民主基礎。（ａｌ）
12/05/2021 08:34
【大國博弈】英國首相藍韜文：中俄等國都是網絡破壞者
《經濟通通訊社１２日專訊》英國外交大臣藍韜文今日將在國家網絡安全中心的線上會議上
，首次就網絡問題發表演講，並警告中國、俄羅斯、北韓和伊朗在內的敵意國家，正破壞社會和
民主基礎。
據藍韜文辦公室指，他將把惡意網絡行為描述為２１世紀的工業級破壞，而網絡攻擊構已成
為日常的現實風險，敵意國家和犯罪集團正破壞社會和民主基礎。（ａｌ）
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