《經濟通通訊社１２日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）投資管理部周二（１１日）向
持有比特幣期貨的共同基金的投資者發出風險警示，強調雖然加密貨幣衍生品越來越受歡迎，但
他們仍是基於一種具有高度投機性、波動性的資產，而且其進行交易的市場監管較少，投資者應
考慮風險承受能力，並仔細研究基金的披露信息，而保護投資者及評估基金的合規狀況是證交會
的任務。（ａｌ）
12/05/2021 10:38
【代幣風暴】美國證交會向共同基金投資者發出比特幣期貨風險警示
《經濟通通訊社１２日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）投資管理部周二（１１日）向
持有比特幣期貨的共同基金的投資者發出風險警示，強調雖然加密貨幣衍生品越來越受歡迎，但
他們仍是基於一種具有高度投機性、波動性的資產，而且其進行交易的市場監管較少，投資者應
考慮風險承受能力，並仔細研究基金的披露信息，而保護投資者及評估基金的合規狀況是證交會
的任務。（ａｌ）
|開市Good Morning12/05/2021
陳鳳珠：內銀股估值低且受惠貸款總額增長可部署
|板塊分析12/05/2021
生殖檢測龍頭 貝康擁先天優勢
|剖析天下12/05/2021
日本量寛政策 退場或言之過早
|中國故事11/05/2021
《神州經脈》中國人口年均增長率創新低 通脹顯著PPI三年半高
|財經熱話11/05/2021
港股插581點力保兩萬八 科指挫3% 美團十連跌
|中國故事11/05/2021
【人口普查】六個錢包、內捲……中國人不願生孩子的四個關鍵詞
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰