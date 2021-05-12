【代幣風暴】美國證交會向共同基金投資者發出比特幣期貨風險警示

《經濟通通訊社１２日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）投資管理部周二（１１日）向

持有比特幣期貨的共同基金的投資者發出風險警示，強調雖然加密貨幣衍生品越來越受歡迎，但

他們仍是基於一種具有高度投機性、波動性的資產，而且其進行交易的市場監管較少，投資者應

考慮風險承受能力，並仔細研究基金的披露信息，而保護投資者及評估基金的合規狀況是證交會

的任務。（ａｌ）

