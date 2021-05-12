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12/05/2021 11:59

【油市博弈】蘇伊士運河管理局主席：將拓寬及加深南邊航道

　　《經濟通通訊社１２日專訊》蘇伊士運河管理局主席拉比周二（１１日）出席電視轉播談話
時表示，該局計劃拓寬及加深南邊航道。
　　他補充打算將蘇伊士市與大苦湖間南段３０公里的航道，向東拓寬４０公尺，同時計劃將這
段航道的水深從６６呎加深至７２呎。
　　他解釋２０１５年啟用的大苦湖北邊第二條運河航道可以允許船雙向通行，該航道將在大苦
湖南側延伸１０公里，總長度將達８２公里，將可允許更多船隻通過。他亦稱早前曾考慮進一步
拓寬運河，而長賜號之前擱淺突顯相關計劃的急迫性。（ａｌ）

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