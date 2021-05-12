《台股攻略－馮偉明》台灣疫情升溫，指數連日大跌

《台股攻略》延續昨日（１１日）弱勢，加權指數今日（１２日）開市跌６７點，隨後再傳

出疫情失控消息，大市大幅下跌尾段電子權值股份跌幅收窄，最終跌６８１點，收１５９０２點

，成史上第二大單日跌幅並再創成交金額新高，錄得新台幣７７２７億元。

電子權值股的台積電收新台幣５６０元，跌１﹒９％；聯發科收新台幣８８８元，跌

２﹒５％；鴻海收新台幣１０２元，跌４﹒７％；中華電、台達電、聯電及日月光投控均跌

１﹒８％至６﹒３％，惟大立光險升０﹒７％，收新台幣２８１０元。早前強勢的鋼鐵、航運及

紡織等板塊亦跟隨大市下挫，鋼鐵板塊的中鋼收新台幣３８﹒３５元，跌８﹒７％；東和鋼鐵收

新台幣５１﹒１元，跌７﹒９％，而中鴻、燁輝、第一銅、大成鋼、海光及允強跌停。航運板塊

的長榮、陽明、華航、長榮航、萬海、四維航及慧洋－ＫＹ均跌停。紡織板塊的集盛、遠東新及

嘉裕跌超過６％，南紡、力鵬及力麗亦跌停。生物科技、醫材及疫苗相關板塊受到市場追棒，毛

寶、美吾華、康那香、恆大、南六瑞基、美德醫療－ＤＲ、高端疫苗、國光生、寶齡富錦及台康

生技強勢漲停。家飾鑄件廠泰金－ＫＹ昨日收市公布２０２１年首季財報，第一季稅後淨利新台

幣７１１４萬元，年增５３％，創單季第二高紀錄，主要受惠於去年度開始在衛浴配件及窗飾鑄

件類別佔比明顯提升。

台灣疫情升溫過快，市場開始恐慌拋售，台股連日大跌，相信已反映了疫情對大市影響，投

資者於短期宜分散投資，減低風險。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》

