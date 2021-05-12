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即市新聞

12/05/2021 10:10

《窩輪豪情－梁業豪》科指牛證持有者須上移止賺位

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、原材
料業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為周大福
（０１９２９）、華潤燃氣（０１１９３）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
香港電訊（０６８２３）、龍湖集團（００９６０）與世茂集團（００８１３）。
　　昨早（１１日）開市前筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內建議買入科技指數ＥＴＦ，
有朋友告知改為買入了科技指數牛證，兩者今早（１２日）均錄得不俗的帳面利潤。須注意的，
為科技股仍處短期淡勢中，但科指期貨於７５２３出現了ＳＡＲ極點低位，支持市況反彈。已依
筆者建議造好者可將止賺位先放於７５６１之下。再於稍後按形勢決定是否進一步上移至
７６６８。價位暫時只高見７７９４，非常接近量度升幅目標７５６１＋（７６６８－７５２３
）ｘ０﹒６１８＝７７９６。若價位再試該關口阻力時呈現很大的沽壓，超短線投機者可將止賺
位進一步上移，並依１５分鐘圖訊號指示沽貨走位。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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