《談國論企－黎偉成》新疆人口１０年增成半何來「滅族」

《談國論企》中國國家統計局於２０２１年５月１１日發布的《國務院第七次全國人口普查

報告》，最惹人注目的當然是新疆人口於２０２０年達２５８５﹒２３萬人，較２０１０的約

２１８３萬人，於１０年間增加４０１﹒４９萬人或１５﹒５３％，較全國人口期間所增的

５﹒３８％多增凡１０﹒１５個百分點，間接力斥美國及其盟友等政棍所謂之「新疆滅族」簡直

是荒謬。中國得更為積極主動地從實際行動和以媒體為主的軟實力，狠狠反擊美帝的圍堵攬炒，

申張正氣。



＊消壓疆獨使新疆政經回穩促人口明顯增長＊



國務院每１０年都會動用重大財力、物力、人力進行全國人口普查，而２０２０年的《普查

報告》最使我關注之重點，有：（甲）新疆人口的最新資料。從《報告》的統計表，可見（一）

新疆人口於２０２０年達２５８５﹒２３４５萬人，佔全國人口１４﹒１１７億人的比率

１﹒８３％，而２０１０年佔比為１﹒６３％，只止而已。即使未有更深入和具體的資料，卻可

從其他相關的資料可以伸算出新疆人口較為具體的變化：（ｉ）以新疆人口於全國人口的佔比，

於２０１０年為１﹒６３％，而是年全國人口１３﹒３９７２億人作基礎，伸算出新疆於１０年

前人口約２１８３﹒７４２６萬人，即（ｉｉ）當地人口於一個年代實實際際增加約

４０１﹒４９０９萬人，增長率１５﹒５３％。

從普查數據所得的結論，是新疆人口於最近１０年間的增長速度，遠遠高於全國人口的升幅

，因（Ｉ）國家相當重視執行所制定的民族政策，不僅使新疆，全國各少數民族的人口於

２０２０年共達１﹒２５４７億人，比１０年之數增長１０﹒２６％，相對於漢族人口

１２﹒８６３１億人期內所增的４﹒９３％，多增５﹒３３個百分點，遂於全國人口佔比

８﹒８９％較一個年代前提升０﹒４個百分點，便由是可見一斑。

和（ＩＩ）國家多年積極反擊外國和境外惡勢力操弄的「疆獨」，特別是狠狠壓低「獨」力

組織的嚴重武裝破壞，使新疆的政治局面得到難得的穩定，經濟社會可以穩中有進的發展，使當

地人民可以安居樂業。

同樣重要的，是（ＩＩＩ）新疆的農業有綠洲農業特色，吐魯番盆地的棉花、葡萄、和田蠶

，鄯善的哈密瓜、伊犁的蘋果都很有名，畜牧業、礦業、工業亦發展得很好，為什麼會如美國政

棍之要「滅族」？

我要重點指出的，是（二）中國國家統計局的第七次全國人口普查，乃於２０２０年１１月

１日開展，可以完完全全排除要反擊美國一眾政棍「新疆滅族」的所謂「指控」的「特別報告」

，因美國當時是處於全美大選期的共和民主兩黨你死我活的鬥爭，絕對沒有人會「製造」出所謂

「新疆滅族」的藉口爭取選票。布林肯之流再講「滅族」，應該是自我「滅聲」，太醜怪了！

即使美國不敢以「獨」而改「滅族」、「人權」搞涉疆問題，仍充分顯示拜登政府反華反共

的惡思劣行，不比美國前朝為低減，與特朗普的明刀明槍真小人相比，拜登肯定是絕對一個假「

君子」，害人之心來自美，故中國防人之心不可無。尤其是「疆獨」在中國境外的勢力不輕，就

千萬不要掉之以輕心。



＊列入台灣地區人口之數乃主權宣示＊



至於（乙）《普查報告》另一個重要意義，在於把台灣地區列入報告之內，亦為宣示主權的

一個十分重要指示：全國人口總人口１４﹒４３億人，其中（１）「大陸３１省、自治區、直轄

市和軍人」組成的而全國人口為１４﹒１１億人。

並指出（２）「台灣地區」人口，為２３５６﹒１２３６萬人，表明台灣是中國的一個地區

，是相當重要的主權宣示，亦絕對不可忽視。

和（３）香港、澳門特別行政區人口，分別為７４７﹒４２萬人和６８﹒３２１萬人。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

